Emine Ülker Tarhan’ın kurduğu Anadolu Partisi kapanıyor

Eski CHP milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu Anadolu Partisi'nin kapanma kararı aldığı öğrenildi.

Sözcü’nün haberine göre Emine Ülker Tarhan’ın genel başkanlığında emekli Tuğramiral Türker Ertürk, Maltepe eski Belediye Başkanı Mustafa Zengin, Ahmet Mümtaz İdil, Sibel Alemdaroğlu, Meltem Ünalerzen, Dicle Eroğul, eski ANAP’lı Yunus Yunusoğlu gibi isimlerin de aralarında olduğu 45 kişi tarafından 14 Kasım 2014′te kurulan Anadolu Partisi’nin kapanma kararı aldığı öğrenildi.

7 Haziran'da ne olmuştu?

Parti kurucular kurulu kongresini Aralık 2014′te yapmış, örgütlenmesini kısa sürede tamamlamış ve bu sayede 7 Haziran seçimlerine katılma hakkı kazanmıştı. Ancak Anadolu Partisi 7 Haziran seçimlerinde yurt genelinde sadece 27 bin 688 oy alabilmiş alınan bu % 0,06′lık sonuç üzerine 1 Kasım seçimlerine katılmama kararı almıştı,

1 Kasım seçimlerinden önce kapatma kararı alan ancak yapılan son toplantıda yeterli çoğunluk sağlayamayan Anadolu Partisi’nin kapatma kararının önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağı bildirildi.