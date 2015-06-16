CHP'den ayrılan Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu, ülke genelinde altı ayda örgütlenerek girdiği genel seçimden yüzde 0.06 oyla çıkan Anadolu Partisi’nde Başkanlık Divanı istifa etti.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Yunusoğlu, istifaların kopma ve ayrışma amacıyla değil siyasi etik gereği verildiğini söyledi.

Parti, seçim yaralarını Başkanlık Divanı'nı yenileyerek saracak. Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Yunusoğlu, bu seçimde Ak Parti'ye tepki gösteren seçmenin iktidara ders vermek için üç partiye yöneldiğini, HDP'nin parlatıldığını öne sürdü.

‘Seçim sonuçlarından ders alınmalı’

Yunusoğlu, seçimin ardından Başkanlık Divanı'nın siyasi etik gereği genel başkana istifalarını sunduğunu belirterek, "İstifalarımızı sunarak, Genel Başkanımız Tarhan'ın yeni arkadaşlarımızla çalışabilmesinin önünü açtık. İstifalar bir kopma, ayrışma değil, daha güçlü ve tempolu maratonun yapılanması için verildi. Seçimlerden çıkan sonuçtan tüm siyasi partiler ders almalı. Türkiye'nin en genç partisi olarak Anadolu Partisi'ne çok görevler düşüyor. Milleti ayrıştıran değil, kaynaştıran politikalara sahip Anadolu Partisi geleceği de kucaklayacak" dedi.

Hükümet kurulamadığı takdirde seçimlerin tekrarlanabileceğine dikkat çeken Yunusoğlu, "O zaman Anadolu'nun, kendi partisi Anadolu'ya görev verip, kucaklayacağına inancımız tamdır. Anadolu Partisi, etik değerlere saygılı kadrolarıyla, politik dolaplar çevirmeden her dem tazelenip örnek yönetimler sergileyecek" diye konuştu.