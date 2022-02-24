Anadolu Efes: Ukrayna’daki fabrikalarımızda üretim ve satış durdu

Anadolu Efes, bu sabah itibarıyla Rusya'nın işgali sebebiyle Ukrayna’daki bira fabrikalarında üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.

Anadolu Efes’ten Bloomberg’e yapılan yazılı açıklamada şirketin bu sabah itibarıyla Ukrayna’daki bira fabrikalarındaki üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna’da Chernihiv, Kharkiv ve Mykolaiv kentlerinde üç fabrikamız ve yaklaşık 3 bin çalışanımız bulunuyor. Birinci önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu konuda mümkün olan tüm önlemleri aldık” ifadeleri kullanıldı.

Şirket Rusya’daki operasyonlarının işleyişinin ise her zamanki gibi devam ettiğini, üretim ve satışta herhangi bir durma olmadığını belirtti.

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