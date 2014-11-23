Anadolu beyaza büründü

Sabahın erken saatlerinden itibaren kent merkezinde lapa lapa kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaşırken, çocuklar da kartopu oynayarak mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Yozgat’ta da önceki akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış dün yerini kara bıraktı.

Zaman'da yer alan habere göre, Kırıkkale’ye de ilk kar, ilin en yüksek dağı olan Dinek Dağı’na düştü. Dağın çevresinde bulunan köyler ulaşıma kapandı. Hakkari’de de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 7 köy, 14 mezranın yolu kapandı. Ankara’da da şehir merkezine yağmur yağarken, yüksek tepelere kar düştü.

Turizm bölgelerinde de kar vardı. Bolu’daki Abant Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar indiği Abant Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, 5 santimetre kalınlığa ulaşan beyaz örtü ile karşılaştı. Otellerde konaklayan tatilciler sabah kar yağdığını görünce dışarı çıkarak göl çevresinde yürüdü. Her yıl 2,5 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde kar yağışı ile birlikte peribacaları da beyaza büründü. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de 10 santimetreye ulaşan kar sebebiyle tatilciler ve otel görevlileri sevinç yaşadı.