-ANADOLU AJANSININ AFP İLE ORTAK SERGİSİ İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Bu yıl 90. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansının (AA), Fransız haber ajansı AFP ile ortaklaşa düzenlediği ''Foto Muhabirlerinin Gözüyle İstanbul'' sergisi, bu akşam yapılacak açılışın ardından İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde 15 Ocaka kadar gezilebilecek. AA'nın zengin arşivinden seçilen sanattan spora, sosyal yaşamdan politikaya kadar birçok konuda İstanbul'un renklerinin anlatıldığı fotoğraflara, AFP'nin İstanbul Bürosu foto muhabirlerinin çalışmaları da eşlik edecek. Müjdat Gezen Tiyatrosu, ünlü yazar Haldun Taner'in unutulmaz eseri ''Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'' isimli oyunu, yarın tiyatroseverlerle buluşturacak. Müjdat Gezen Tiyatro Kabare'de perde açacak oyunu, Apo Kaya yönetiyor. Aynı sokakta doğup büyüyen Efruz ve Vicdani'nin, doğumdan okul çağına, askerlikten çalışma hayatına kadar yaşantılarının ele alındığı oyunda, Mehmet Baran Erdoğan, Cengiz Okuyucu, Diren Polatoğulları ve Derya Karadaş gibi isimler rol alıyor. Aynı gün Espri Standartları Enstitüsü Kurumunun sahneye koyduğu ''Kaygan Zemin'', Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. ''Beraber eğlenemeyen insanlar, beraber gelecek kuramazlar'' önermesinin çevresinde kurulan bu oyunu, Uğur Uludağ yönetiyor. İki gün üst üste izleyicileriyle buluşacak olan komedi tarzı oyunda, Hakan Bilgin, Doğa Rutkay, Yağmur Kaşifoğlu ve Yosi Mizrahi gibi isimler sahneye çıkıyor. Rıza Kocağolu'nun yönettiği ''Punk Rock'', yarın Dotmarsta'da sahnelenecek. İngiltere'de bölgenin zengin ailelerinin çocuklarının gittiği bir özel okulda geçen aşk, sıkıntı, sınav stresi ve kimlik arayışı konularını anlatan oyunda, Hakan Kurtaş, Tuğçe Altuğ ve Gonca Vuslateri başrolleri paylaşıyor. ''Kim Bu Adam'', Can Gürzap Tiyatro Dialog ekibinin performansıyla 28 Kasımda Kozzy Alışveriş Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde perdelerini açacak. Levend Öktem'in yönettiği oyunda Can Gürzap, Güneş Berberoğlu, Metin Yavuzoğlu, İlham Erdoğan, Halim Ercan ve Oğuz Okul rol alıyor. 3-12 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış kukla şovu, aynı gün Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ertaç Özden'in yönetip Gül Özden, Bülent Çakırer ve Ertaç Özden'in oynattığı kukla şovunda, sağlık bilgisi, beslenme ve dikkat üzerine bilgilendirmeler yapılıyor. Yeni Kuşak Tiyatrosu'nun ''Ben Patronum'' isimli oyunu, 27 Kasımda Akbank Sanat'ta sahnelenecek. Mehmet Ergen'in sahneye koyduğu oyunda, kendi işini kurmak yolunda mahallede herkesten borç alıp sonra da işi yüzüne gözüne bulaştıran Ali'nin hikayesi, Bartu Küçükçağlayan, Deniz Celiloğlu ve Evren Kardeş'in başrollerinde anlatılıyor. Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği ''Aşk Kokusu'', 28 Kasımda Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Kurallarla dolu hayatın nasıl yaşanabileceği ve hayatın kaçınılmazlıklarının anlatıldığı oyunda, Onur Şenay, Akasya Asıltürkmen ve Cemal Hünal rol alıyor. -KONSER- Ayhan Sicimoğlu'nun sevilen Latin ezgilerini sergileyeceği konser, yarın Ghetto'da müzikseverlerle buluşacak. Sicimoğlu konserde, hareketli repertuvarıyla Türkçe Latin parçalardan en sevilenlerini dinleyicilerine sunacak. Akbank Oda Orkestrası, aynı gün Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Cem Mansur'un şeflik yapacağı orkestranın seslendireceği ''Geçmişe Sığınanlar'' isimli konsere, Elina Vahala kemanı ile eşlik edecek. Türk sinemasının kült filmlerine yaptıkları soundtracklarla tanınan grup Baba Zula, aynı gün Salon İKSV'de bir performans sergileyecek. Buena Vista Social Club için Mali ve Kübalı sanatçılar tarafından bir dünya turnesi olarak tasarlanan ''Afro-cubism'', 27 Kasımda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Türk müzikseverlerle bir araya gelecek. Grubun solisti ve gitaristi Eliades Ochoa'ya, elektro gitarda Bassekou Kouyate ve Djelimady Tounkara, korada Toumani Diabate, balafonda Lasana Diabate ve vokalde Kasse Mady Diabate eşlik edecek. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Erol Evgin, aynı gün The Plaza Hotel'de sahne alacak. Evgin; piyano, bas, davul ve kemandan oluşan özel orkestrasıyla unutulmaz şarkılarını seslendireceği konserde, sanat yaşamındaki anektodlar ve seslendireceği şiirlerle sahne şovunu renklendirecek. Azerbaycan'ın en ünlü tar virtüozu Humay Gedimova, Türkiye'deki tek konserini, aynı gün Türker İnanoğlu Maslak Show Center'de verecek. Korsere, Türk pop müziğinin sevilen ismi Kibariye ile Azeri şarkıcı Elnare Abdullayeva da konuk sanatçı olarak katılacak. Nujazz, Acid Jazz, Chillout ve Jazz House gibi müzik türlerinin temsilcisi olan Alman topluluk ''Jazzanova'', aynı gece Tamirane'de konser verecek. Saraybosna Çok Sesli Korosu, 29 Kasımda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Türk dinleyicinin karşısına çıkacak. Sanat yönetmenliğini Prof. Reşad Arnautovic ve şefliğini Zeljka Andriç'in üstlendiği koroya, Başçarşı Geleneksel Halk Dansları Topluluğu da eşlik edecek. Serhan Aytan tarafından oluşturulan ''Nev-a Saz'', ''Tarz-ı Vefa'' isimli konserle, 2 Aralıkta CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. -OPERA- Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi, 27 ve 30 Kasımda ''Figaro'nun Düğünü'' isimli opera oyununa ev sahipliği yapacak. Mehmet Ergüven'in sahneye koyduğu ve Serdar Yalçın ile Murat Kodallı'nın orkestraya şeflik yaptığı oyun, 4 perdeden oluşuyor. 33 kişilik usta oyuncu kadrosuyla canlandırılacak ünlü müzisyen Mozart'ın eseri, Aralık ayının ilk haftasına kadar sergilenmeye devam edecek. ''Çocuk dünyası'' isimli müzikal oyun, 28 Kasımda Süreyya Operası'nda sergilenecek. Işık Noyan'ın yazıp, Doğan Çelik'in sahneye koyduğu oyunun müziklerini Çetin Işıközlü besteledi. Bu eğlenceli müzikal, teknolojinin insan yaşantısında büyük bir yer kaplaması nedeniyle sosyalleşmeyi ve paylaşımı sağlayan eski ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını anımsatmayı amaçlıyor. -SERGİ- Ressam Adil Salih'in 1980'li yıllardan bu yana yaptığı resimlerden oluşan ''Bir Kere Uçu Gelince Sekize Dört Takla'' isimli sergisi, yarın V Sanat Galerisi'nde açılacak. Aydın Baykara'nın ''Küçük İşler'' isimli 23. kişisel sergisi, 27 Kasımda Nar Sanat Galerisi'nde, Seda Baykara'nın vereceği müzik dinletisi eşliğinde açılacak. Suluboya resimlerin yer alacağı sergi, 10 Aralıka kadar gezilebilecek. Fatih Kaçmaz'ın Darülaceze'de yaşayan insanların hayatlarından kesitleri anlattığı ''Düşler Evi'' isimli fotoğraf sergisi, İstiklal Caddesi'ndeki Mephisto Kitabevi'nin 3. katındaki galeride 27 Kasımda açılacak. Volkan Adıgüzel'in şiirlerinin de yer alacağı sergi, 12 Aralık tarihine kadar gezilebilecek. Nilüfer Çolak'ın ''Yansımalar'' isimli resim sergisi, 1 Aralıkta Göztepe Çamaş Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlayacak. Sanatçının, şefkat ve kabullenme konularında gerçekleştirdiği ruhsal çalışmaların yer alacağı sergi, 21 Aralıka kadar ziyaretçilere açık olacak.