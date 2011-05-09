-ANADOLU AJANSI'NA PLAKET İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İBBŞT) düzenlediği ''27. Gençlik Günleri''nin açılışı Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu basın kuruluşlarına, Gençlik Günleri'ne katkılarından dolayı plaket sunulan açılışta, İBBŞT Genç Tiyatro'nun ''Sobe'' adlı oyunu sahnelendi. Yarın başlayacak ve 19 Mayıs'ta sona erecek Gençlik Günleri'nde 50 farklı grup tarafından 65 oyun sahneye konulacak. Oyunlar, İBBŞT'nin Kadıköy Haldun Taner, Üsküdar Kerem Yılmazer ve Musahipzade Celal, Fatih Reşat Nuri, Kağıthane Sadabad, Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu ve Ümraniye sahnelerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.