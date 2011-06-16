-ANADOLU AJANSI iPHONE'DA ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Türkiye ve dünyadan tüm gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde abonelerine ulaştıran Anadolu Ajansı, haberleri şimdi iPhone kullanıcılarının cebine taşıyor. Kurumun yeni iPhone uygulamasıyla son dakika haberleri ile güncel gelişmeler anında iPhone uygulamasından kullanıcılara ulaştırılacak. Anadolu Ajansı, uzun süredir testlerini sürdürdüğü iPhone uygulamasına dair çalışmalarını tamamladı. Apple'dan onay alan uygulama bu hafta itibariyle tüm ülkelerdeki iPhone cep telefonu kullanıcılarının hizmetine açıldı. Apple Store'da Anadolu Ajansı T.A.Ş adıyla yer alan uygulama şimdiden kullanıcıların büyük beğenisini kazandı. Ücretsiz yüklenebilen AA uygulaması Son Dakika, Haberler, Fotoğraf ve Video bölümlerinden oluşuyor. Anadolu Ajansı Özel Bülten Müdürlüğünce hazırlanan günün en sıcak gelişmeleri, Son Dakika bölümünde kullanıcılara ulaştırılıyor. Haberler bölümü ise Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Spor, Kültür-Sanat, Politika, Sağlık kategorilerinden oluşuyor. Fotoğraflı olarak sunulan haberler, iPhone kullanıcılarına özel hazırlanıyor. AA'nın ürettiği İngilizce haberler de bu bölümde ayrı bir kategori olarak veriliyor. Uygulamanın Foto Galeri bölümünde ise günün sıcak gelişmelerinin yanı sıra AA foto muhabirlerinin görüntülediği birbirinden ilginç enstantaneler sürekli güncelemelerle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Video Galeri'de ise yine AA kameramanlarının kaydettiği güncel görüntüler bulunuyor. -ANLIK HAVA DURUMU- Uygulamayı indiren kullanıcılar, bulundukları ildeki anlık hava sıcaklığının yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 günlük hava durumu tahminini de görebiliyor. AA'nın uygulamasını yükleyen iPhone kullanıcıları, uygulamayı tercihlerine göre şekillendirebiliyor. Son dakika haberlerinin yanı sıra diğer kategorilerden de en sıcak haberler, iPhone'un ekranına yansıyor. Kullanıcılar, bu uygulamadan Push Mesaj Ayarları'ndan gerekli düzenlemeyi yaparak yararlanabiliyor. Kullanıcılar, en çok okunan ve en çok izlenen haberlerin yanı sıra uygulama içinde daha önceki haberlerden arama yapılabiliyor, istenilen haberi telefonuna kaydedebiliyor. Uygulamanın görsel dokümanları ile diğer ayrıntılar Anadolu Ajansı'nın kurumsal internet sitesi www.aa.com.tr'de yer alıyor.