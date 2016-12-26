Anadol 50 yaşında

Türkiye'nin ilk yerli ve seri üretim otomobili Anadol ilk defa, 19 Aralık 1966 yılında Ford Otosan tarafından üretildi ve 1984 tarihinde üretimi son buldu. Bugün Anadol, ilk hattan inişinin 50’nci yılını kutluyor.

Anadol ‘un 50 yıllık hikâyesi, Rahmi Koç ve Bernar Nahum’un Otokoç Ankara binası önünde gördükleri araçla başladı. Rahmi Koç’un İsrail’deki üretici şirkete yaptığı seyahatin ardından, teknolojinin asıl sahibi İngiliz Reliant firmasını ziyaret etmek üzere Vehbi Koç, Bernar Nahum ve Rahmi Koç, 15 Mayıs 1964’te İngiltere’ye gitti. Yaklaşık 2 yıl sonra, Avrupa’da yolların kar ve buzla kaplı olduğu çetin bir kış günü olan 18 Ocak 1966 tarihinde, İngiltere’de hazırlanan Anadol’un ilk prototipi Türkiye için yola çıktı.

Anadol ülkemize gelir gelmez Sanayi Bakanlığı’ndan onayını aldı ve seri üretim için İstanbul’daki Otosan fabrikasında üretim hattına çıktı. 3 Şubat 1966’da ise İzmir’deki Büyük Efes Oteli’nde, tarihe geçen bir bayi toplantısına imza atıldı.

D-750 kamyonları tanıtıldıktan sonra, Vehbi Koç’tan bayilere bir soru geldi: “Baylar şimdi size bir sürprizimiz var, bakalım ne diyeceksiniz?” Vehbi Koç bu sorunun ardından heyecanla örtüyü açtı ve “Anadol”u bayilerle tanıştırdı. Modelin adını belirlemek için gazeteye verilen ilanın ardından, Otosan’a 150 bin mektup ve 2 binden fazla isim önerisi geldi.

Bu isimler arasında en beğenilenler Anadol, Anadolu ve Koç oldu. Türkiye’nin şartları ve halkın ihtiyaçlarına göre üretilen Anadol, toplamda 93 bin 188 adet satıldı.

TV reklamlarında “Koşarsın, aşarsın, coşarsın Anadol’um benim. Yutarsın elleri doludizgin. Anadol’um benim! Sağlamsın, güven verirsin şasinle. İşin tez, aşar gidersin motorunun gücüyle. Ne desem az senin için. Anadol’um benim!” sloganıyla tanıtılan Anadol'un, bir de kullanma kılavuzunu andıran el kitapçığı vardı.