T24 LogoT24 Logo
Politika

Anadilde savunma tasarısı haftaya Meclis gündeminde

''Anadilde savunma'' ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarının, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülme takvimi belli oldu

17 Ocak 2013 17:36

 

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ''anadilde savunma'' ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarıyı, 22 Ocak Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.
Ünal, yaptığı açıklamada, tasarının o gün bitmemesi durumunda, 23-24 Ocak çarşamba ve perşembe günleri de ele alınacağını ifade etti.
Ünal, tasarının görüşmelerinin Genel Kurul'un çalışma günlerinde tamamlanamaması durumunda, Meclis'in 25-26 Ocak Cuma ve Cumartesi günleri de mesai yapacağını söyledi.

ETİKETLER

anadilsavunmameclisyargı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24