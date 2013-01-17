Anadilde savunma tasarısı haftaya Meclis gündeminde

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ''anadilde savunma'' ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarıyı, 22 Ocak Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

Ünal, yaptığı açıklamada, tasarının o gün bitmemesi durumunda, 23-24 Ocak çarşamba ve perşembe günleri de ele alınacağını ifade etti.

Ünal, tasarının görüşmelerinin Genel Kurul'un çalışma günlerinde tamamlanamaması durumunda, Meclis'in 25-26 Ocak Cuma ve Cumartesi günleri de mesai yapacağını söyledi.