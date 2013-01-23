Meclis'te 'Anadilde savunma' gerilimi

MHP, devletin resmi dilinin değiştirildiği, ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmaya dönük olduğu, Türkçeden başka bir dile egemenlik hakkı tanındığı gerekçeleriyle tasarının görüşmelerine geçilmesini engellemeye çalıştı.

'Elini indir, otur yerine'

Grup önerileri ve usul tartışmalarında sert eleştiriler yapılırken, AK Partili Meclis Başkanvekili Sadık Yakut’un, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’a söz vermesine BDP’liler tepki gösterdi. Yakut da BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’a, “Elini indir aşağı otur yerine. Size mi mahkum olacağız biz? Hiç kimseye mahkum olmayız burada. Önce kendi grup başkanvekiline saygılı ol” diye bağırdı. Bir ara yüksek gerilim arasında BDP ile MHP milletvekilleri birbirinin üzerine yürürken, sonrasında arbedeye AK Partililer de karıştı. Milletvekilleri birbirine “Nifak sokuyorsunuz. Milletvekili olduğunun farkında değil. Ayıp be” diye bağırdı. Yakut, verilen aranın ardından tasarının görüşmelerini başlattı.

'PKK’nın istekleri'

MHP’li Vural, “Hukuk devletinde dayatma ile hukuk oluşturulması kabul edilemez. Bugün dilimizi mahkemelerde değiştiren bir kanun tasarısı görüşülüyor. KCK ile oluşturulmak istenen paralel devlet yapılanmasına yönelik yargılama sürecinde anadilde savunma adı altında yapılan dayatma maalesef bugün TBMM’ye dayatılmaktadır. PKK terör örgütünün istekleri yasalar içerisine sokulmak istenmektedir. Bugün bu yasayla terörün egemenliği meşrulaştırılmak istenmektedir. MHP olarak açlık grevlerine, Oslo ile KCK süreciyle Türk milletine yapılan bu dayatmayı hazmetmemiz mümkün değildir. Umarım milletvekilleri de şeref üzerine yaptıkları yemine sahip çıkarak bu dayatmayı reddederler” dedi.

'Resmi dile mahsur yok'

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise “MHP grup başkanvekili alakası olmayan propaganda yapıyor, siz de buna göz yumuyorsunuz” diye çıkıştı. Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın da “Burada ne resmi dille alakalı ne yargı diliyle alakalı en ufak bir mahsur yok. Türkiye demokratikleşiyor. Burada bir dilin değişikliğinden bahsetmiyoruz. Anadille alakalı bir durum değil. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız Almanca kendini daha iyi ifade ediyorsa ona kendini savunma hakkını tanımalısınız. Bunu sadece belli bir örgütle, belli bir kesimle değerlendiremezsiniz” görüşünü savundu. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da “Kendinizi akıllı, milleti kör zannetmeyin. Bu düzenleme Anayasa’ya aykırı, devletin dili Türkçe. Siz bu ülkede Türkçe dışında bir dile egemenlik tanıyorsunuz. Bu egemenlik talebidir. Bu da ülkeyi, milletiyle bölünmez bütünlüğünü parçalamaktır” dedi.