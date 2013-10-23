Anadilde eğitimde ilk adım Çerkeslerden geldi. Adana Valiliği, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adana Çerkes Kültür Derneği arasında imzalanan bir protokolle Çerkes dilinde anaokulu eğitimi verilmeye başlandı.

Çerkes dili olarak bilinen Adigece’de eğitim veren anaokulunun tüm gereçleri ise Uniceff’in “Eğitimi Güçlendirme Projesi” tarafından karşılandı. Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel'in haberine göre, Adana Çerkes Kültür Derneği, Adigece eğitim veren anaokulu projesi için çalışmaya 2012 yılında başladı. Okul için Uniceff’e başvuran ve bu kurumun desteğini arkalarına alan dernek yetkilileri Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Adigece eğitim verecekleri anaokulu için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından dernekle Adana Valiliği arasında bir protokol imzalandı. Protokolde yer alan bir madde okulda verilecek anadilde eğitimin önünü açtı.

Söz konusu protokolde “Anaokulda Milli Eğitim müfredatının işlenmesinin yanı sıra Adana Çerkes Kültür Derneği tarafından sağlanacak gönüllü öğretmenler nezaretinde dil eğitimi verilebilir ve farklı kültürel faaliyetler yürütülebilir” denildi. Protokolün ardından dernek tarafından Çukurova Güzel Yalı mahallesinde iki katlı bir bina kiralandı ve okul 22 Eylül’de Ayşe Atıl İlkokulu’na bağlı olarak faaliyetine başladı.

Tüm görevliler Çerkes

Adigece eğitim verilen Kafkas Anaokulu’nda şimdilik 3-5 yaş aralığındaki 21 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 15’i müfredatın ardından verilen Adigece eğitimine katılıyor. Taraf’a konuşan dernek başkanı İsa Elagöz kurdukları anaokuluna Çerkes ailelerin yoğun ilgisi olduğunu ve talepleri karşılamak için önümüzdeki günlerde ikinci bir sınıf açmayı planladıklarını söyledi.

Adigece eğitim veren Kafkas Anaokulu’nda anadilde eğitim sabah okul servisinin çocukları evden almasıyla başlıyor. Adigece konuşan Çerkes görevliler servisteki çocuklarla anadillerinde konuşuyor. Öğleden sonra 14’e kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata göre eğitim yapılan okulda saat 14:00’ten sonra Adana Çerkes Kültür Derneği bünyesinde çalışan gönüllü eğitmenler tarafından Adigece eğitim veriliyor. Çocuklar üç saat boyunca Adigece çizgi filmlerle ve oyunlarla bu dili öğreniyor. Okulda yemek saatinde de Çerkes yemekleri yeniyor. Veliler çocuklarının anadilde eğitim görmesinden memnun.

Eğitim anadilde devam etsin

Dört yaşındaki Surhay Diler’in annesi Setenay Diler oğlunun Adigece öğrenmesini “Çok mutlukuk verici bir olay” olarak değerlendirirken şunları söyledi: “Evde eşim dil bilmediğinden Adigece konuşamıyorduk. Çocuğum şimdi okulla birlikte Adigece öğrenmeye başladı. Artık çevrede gördüğü her şeyin Çerkesçesini öğrenmek istiyor. İlkokulda, ortaokulda, lisede de anadilinde eğitim görmesini isterim.” Beş yaşındaki İdar Janbot Kınık’ın annesi Songül Kınık da anadilde eğitimi ailece çok önemsediklerini belirterek, “Sabahtan öğlene kadar normal eğitim aldığı gibi öğleden sonra Çerkesçe eğitim alması çok güzel” dedi.

Dil kursundan daha etkili

Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı İsa Elagöz, okulu açma nedenlerini şöyle anlattı: “Çerkesler olarak dilimizi kültürümüzü öğrenmek istiyoruz. Bununla ilgili daha önce dil kursları açtık ama bu kurslara kayıt yaptıranlar iki hafta sonra gelmemeye başladı. Çünkü kendi okulu var, dersleri var. Adigece bunların yanında ikinci planda kaldı. Biz anaokulu açıp temelden bu eğitimi verirsek çocuklar daha iyi öğrenir diye düşündük.”