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Yaşam

Ana dilini konuşunca işten atıldı!

Norveç'te bir hastanede temizlikçi olarak çalışan Polonyalı Joanna Renclawowic adlı kadının, öğle arasında arkadaşları ile ana dilinde konuştuğu gerekçesiyle işten çıkarıldığı bildirildi

04 Eylül 2012 23:33

Norveç'in Skien kasabasındaki hastanede temizlik işinde çalışan 34 yaşındaki Joanna Renclawowoc'in, evine gönderilen mektupla, iş yerinde arkadaşları ile ana dilinde konuştuğu için işten çıkarıldığı bildirildi.

Mektupta, Renclawowic'in çalıştığı hastanenin yemek salonunda ve koridorlarda, arkadaşları ile ana dilinde konuştuğu ve bundan dolayı da hastaların rahatsız oldukları ve şikayette bulundukları belirtildi.
 
İşveren ayrıca, işyerinde, sadece Norveççe dilinin konuşulması koşulunun bulunduğunu da hatırlatarak, bu nedenle Renclawowic'in işine son verildiğini kaydetti.
 
Ana dilinde konuştuğu için işten çıkarıldığını mektup ile öğrenen Polonyalı temizlik görevlisi kadın, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.
 
Norveç'te 4 yıldan beri bulunduğunu kaydeden Joanna Renclawowic, kendisi gibi Polonya'dan gelen arkadaşları ile iş yerinde karşılaştığını ve iş aralarında konuştuklarını söyleyerek, "İş yaparken, hepimiz Norveç dilinde konuşuyoruz. Sadece aralarda ve anlamadığımız bir kelime olduğunda aramızda kendi dilimizde konuşuyoruz. Daha önce de iş yerindeki şefimiz bu yönde uyarıda bulunmuştu, sonunda şikayet etti ve beni işten attırdı" diye konuştu. 
 
Ana dilinde konuşmasının işinden atılmasına neden olamayacağını savunan Polonyalı kadın,
haklarını savunmak ve işine dönmek için mücadele edeceğini söyledi. 
 
Şikayet üzerine hastanedeki bölüm şefinin sendika ile bir toplantı yapacağı bildirilirken, sözleşmede, iş yerinde Norveççe konuşma zorunluluğu maddesinin yeraldığına dikkati çekiliyor. 

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