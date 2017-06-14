Ana Beatriz Barros: Terörden korkmuyorum

Victoria's Secret'ın ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros, geçen hafta sonu Antalya'da düzenlenen Moda şovda aynı podyumda yürüdü. Defileye üç aylık hamile olarak çıkan Ana Beatriz Barros, katıldığı organizasyonlarda güvenlik konusunda çekingenliği olmadığını ve terörden korkmadığını dile getirdi.

Ana Beatriz Barros'un Milliyet gazetesinden Abdullah Malkoç'a verdiği söyleşi şöyle:

- Karim El Chiaty’le evliliğiniz nasıl gidiyor?

8 Temmuz’da bir yılımız doluyor. Daha iyisi olamazdı.

- Türkiye’ye sık sık geliyorsunuz. Burada sizi çeken neler var?

Benim için Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri... İnsanlar sıcak kanlı, çok seviyorum. Türk kahvesi de çok lezzetli...

- Dünyada birçok organizasyona katılıyorsunuz. Güvenlik endişeniz oluyor mu?

Terörden hiç korkmuyorum. Dünyanın her yerinde olabilir. Zaten kaderde varsa olur. Her şeyi yaşayabiliriz. Seyahat etmekten, etkinliklere katılmaktan hiç çekinmiyorum.

"Eğlenceli ve keyifliyiz"

- Hamileliği sırasında çıplak poz veren modeller arasına girmeyi düşünüyor musunuz?

Hiç düşünmedim, yapmam herhalde.

- Victoria’s Secret defilelerinde Brezilyalı modelleri bu kadar üstün kılan nedir?

Brezilya’da çok kültür var. Siyahlar, Avrupalılar mevcut. Karışık bir kültür olduğumuz için daha eğlenceli ve keyifliyiz. Bu yüzden Brezilyalı modelleri insanlar daha çok seviyor.

- Emeklilik planlarınız neler?

Asla böyle planlarım yok. 22 yıldır bu işi yapıyorum. Kocam da mesleğime destek veriyor. Yapabileceğim kadar podyumda olacağım.

- Çocuğunuzun cinsiyetini öğrendiniz mi?

Henüz bilmiyoruz. Cinsiyetinin kocamla aramda kalmasını tercih ederim.

"Önceliğim bebek"

- Doğum kiloları gözünüzü korkutuyor mu?

Önemsemiyorum çünkü kısa sürede kilolarımı vereceğim.

- Çocuk doğduktan sonra kariyerinizi nasıl şekillendireceksiniz?

Tabii ki değişecek. Tempomu düşüreceğim, bir bakıcı tutacağım ama önceliğim hep bebeğim olacak. Isabeli Fontana, Alessandra Ambrosio ve Adriana Lima’nın da çocukları var ama işlerine devam edebiliyorlar. Ben de o şekilde devam edeceğim.

- Birçok markayla çalışıyorsunuz ve Reklam anlaşmalarınız var. Sözleşmeler sebebiyle kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz zamanlar oluyor mu?

Bunlar beni rahatsız etmiyor. Çünkü bu benim işim. Markalar da benim müşterilerim ve onları ne mutlu edecekse yapıyorum. Çok normal bir şey.

- Altı ülkede altı eviniz var. En çok hangisinde kendinizi mutlu hissediyorsunuz?

İşimizden dolayı çok sık seyahatlerimiz oluyor. Son dönemlerde en çok Kahire ve Londra arasında gidip, geliyorum. Brezilya-Sao Paulo’da da bir evim var ve doğum yaptıktan sonra ilk yuvamız burası olacak. Daha sonra ise Atina’ya geçeceğiz ve ailece hayatımıza burada devam edeceğiz.

Sosyal medya önemli

- Sosyal medya hayatınızı nasıl etkiliyor?

O mecra çok önemli ve sizi seven insanlarla iletişim içindesiniz. Ayrıca dünyayla ilgili birçok konuya da bu yolla hakim oluyorsunuz.

