"Ana akım" görmese de Berat Albayrak’ın istifası dünya basınında geniş yer buldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası geçmişte Türkiye'nin "merkez medyası" olarak da bilinen CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet gibi medya organlarında yer almazken, dünya medyası istifaya geniş yer ayırdı.

ABD'nin önde gelen ekonomi yayınlarından Wall Street Journal, "Türkiye lira kriziyle karşı karşıyayken Erdoğan ekonominin başındakileri değiştirdi" başlıklı haberinde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasından kısa süre sonra Albayrak'ın istifa ettiğine dikkat çekti.

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WSJ, Türkiye'de devletin yayın organlarının istifayı duyurmamasının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı'ndan da resmi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti ve bunun kafa karışıklığı yarattığını ifade etti.

Öte yandan Türkiye'de birçok medya organı kararı doğrulatacak bir kaynak bulamazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yetkililerin istifayı yabancı medya organları Bloomberg ve Reuters'a doğrulaması da dikkat çekti. Reuters, Albayrak'ın istifasının teyit edildiğini dünya çapındaki binlerce üye kurumuna "acil" koduyla duyurdu.

New York Times'ın kıdemli İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, hazırladığı haberde Albayrak'ın görevden ayrılmasının Joe Biden'ın ABD'deki seçimleri kazanmasından sonra Erdoğan'ın hükûmeti "tekrar ayarlama" tepkisi olacabileceğini ifade etti. Haberde Albayrak'ın görevlerinden birinin Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'la olan arkadaşlığı aracılığıyla Beyaz Saray ile ilişkileri idare etmek olduğu belirtildi.

Britanya'nın en çok okunan ekonomi yayını Financial Times, Albayrak'ın yakın çevresinin de istifa edeceğinden haberi olmadığını aktardı.

İstifa kararı Alman basınında da geniş yer bulurken, Die Welt ve Stuttgarter Zeitung gibi birçok yayın, ilgili haberin başlığında Albayrak'ın Erdoğan'ın damadı olduğunu öne çıkardı.