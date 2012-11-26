T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Amy Winehouse'a hala aşığım'

Pete Doherty, bir gazeteye geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse’la olan ilişkisi hakkında konuştu

26 Kasım 2012 13:26

The Libertines grubunun solisti Pete Doherty, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Amy Winehouse’la ilişki yaşadıklarını itiraf etti. Doherty, Winehouse’a hala aşık olduğunu anlattı.
 
İngiliz rock grubu The Libertines’in solisti Pete Doherty, bir gazeteye geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse’la olan ilişkisi hakkında konuştu.

Daily Mail gazetesine konuşan Doherty, Amy Winehouse’la ilişki yaşadıklarını ancak acı bir şekilde sonlandığını anlattı.

“Bunu kabul etmek çok zor ama gerçek. Ben ve Amy sevgiliydik. Ona aşıktım, hala aşığım. Ancak sonlara doğru, her ilişkide olduğu gibi, bana kötü davranmaya başladı” diyerek ilişkilerini itiraf eden Doherty, Amy Winehouse’un ünlü olma baskısını kaldıramadığını bu yüzden alkol ve uyuşturucu kullandığını açıkladı.

Doherty, ünlü model Kate Moss’la olan ilişkisine de değindi: “Amy, Libertines konserinden sonra otele beni ziyarete gelmişti. Otelden ayrıldıktan sonra kapıda paparazzi ordusuyla karşılaştı. Bunu görmek Kate’le (Moss) olan kötü anılarımı hatırlattı. Bizi her yerde kovalıyorlardı.”

Amy Winhehouse için ‘Flags From The Old Regime’ adlı bir şarkı yazdığını söyleyen Doherty, şarkısının daha önce yazdıklarından çok farklı olduğunu söyledi.

ETİKETLER

amy winehousepete doherty

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24