'Amy Winehouse'a hala aşığım'

The Libertines grubunun solisti Pete Doherty, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Amy Winehouse’la ilişki yaşadıklarını itiraf etti. Doherty, Winehouse’a hala aşık olduğunu anlattı.



İngiliz rock grubu The Libertines’in solisti Pete Doherty, bir gazeteye geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse’la olan ilişkisi hakkında konuştu.

Daily Mail gazetesine konuşan Doherty, Amy Winehouse’la ilişki yaşadıklarını ancak acı bir şekilde sonlandığını anlattı.

“Bunu kabul etmek çok zor ama gerçek. Ben ve Amy sevgiliydik. Ona aşıktım, hala aşığım. Ancak sonlara doğru, her ilişkide olduğu gibi, bana kötü davranmaya başladı” diyerek ilişkilerini itiraf eden Doherty, Amy Winehouse’un ünlü olma baskısını kaldıramadığını bu yüzden alkol ve uyuşturucu kullandığını açıkladı.

Doherty, ünlü model Kate Moss’la olan ilişkisine de değindi: “Amy, Libertines konserinden sonra otele beni ziyarete gelmişti. Otelden ayrıldıktan sonra kapıda paparazzi ordusuyla karşılaştı. Bunu görmek Kate’le (Moss) olan kötü anılarımı hatırlattı. Bizi her yerde kovalıyorlardı.”

Amy Winhehouse için ‘Flags From The Old Regime’ adlı bir şarkı yazdığını söyleyen Doherty, şarkısının daha önce yazdıklarından çok farklı olduğunu söyledi.