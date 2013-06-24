'Amy Winehouse, uyuşturucudan ölmedi'

2011'de hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse'un ağabeyi, kardeşinin alkol veya uyuşturucudan değil, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.



17 yaşından beri şarkıcının düzgün beslenmediğini ifade eden Winehouse, "Kardeşimin uyuşturucudan öleceğini tahmin ediyorduk ama bu kadar erken yaşamını yitirmesinin sebebi düzensiz beslenmenin yarattığı zayıf bağışıklık sistemiydi" dedi.

Observer dergisine konuşan Winehouse, bir beslenme bozukluğu olan bulimia hastalığına dikkat çekerek, ölümünden sonra şarkıcının adını verdikleri bir yardım kuruluşu kurarak bulimia hastalarına destek olup iyileştirdiklerini belirtti.

2 yıl önce vefat eden şarkıcının ölüm nedeni alkol zehirlenmesi olarak açıklanmıştı.