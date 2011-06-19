Amy Winehouse sahnede yuhalandı

T24 - Alkollü şekilde sahne aldığı konserinde, şarkıları bölük pörçük söyledi, iki kez ayağı takıldı ve iki kez de sahneden ayrılmak zorunda kaldı.





Ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta dün akşam verdiği açık hava konseri sırasında yuhalandı.

''Kalemeydan'' olarak bilinen Belgrad Kalesi'nde, alkollü şekilde sahne aldığı ifade edilen Winehouse, 90 dakikalık konserinde şarkıları bölük pörçük söyledi. İki kez ayağı takılan şarkıcı, iki kez de sahneden ayrılmak zorunda kaldı.



Duruma sinirlenen Amy'nin hayranları, şarkıcıyı yuhalamaya başlayıp, ıslık çaldılar, bazı seyirciler ise konseri terk etti. Winehouse'a eşlik eden müzik grubunun üyeleri, seyircileri sakinleştirmeye çalıştı.

Amy Winehouse'u görmek için ülkenin güneyinden geldiğini belirten 35 yaşındaki öğretmen Bojan Petrovic, ''Bu konseri görmek için haftalık maaşım olan 38 euroyu harcadım'' şeklinde sitemde bulundu. Konseri izlemeye komşu ülkelerden de gelenler olduğu belirtildi.

İki hafta önce Londra'da alkol tedavisi gören Amy Winehouse'un içki içmesi yasak.

Winehouse'un Belgrad konseri, 2 hafta sürecek Avrupa turnesinin birinci ayağıydı.



