Amsterdam normalleşmeye hazırlanıyor: "Gürültücü, saygısız" turistler artık istenmiyor

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir sakin kalan Avrupa'nın turizm ve kültür başkentlerinden Amsterdam, yeni döneme hazırlık yaparken şehrin "gürültücü, saygısız, zarar veren" turistlerle dolmaması için önlem alıyor. Amsterdam şehir konseyinin başlattığı bir kampanya, şehrin kültürel mirasını gezmek için gelecek turistlere "hoşgeldiniz" derken, aşırı alkol tüketimi, sokağa idrar yapmak, gürültü çıkarmak gibi davranışların "hoş karşılanmayacağını" vurguluyor.

CNN'de yer alan habere göre, pandemi dönemi sadece Amsterdam sakinlerine kalan turistik şehir, normalleşmede dengeyi yakalamak istiyor.

30 yıldır Amsterdam'da yaşayan Nicola Theobald, şehrin turistik yönünü şöyle anlatıyor: "Amsterdam'ın turistlere ihtiyacı var. Onlar olmadan bu şehrin mükemmel müzeleri ve restoranları hayatta kalamaz. Ancak pandemide gelemediklerinde bunun bir artı yanı da vardı. Kanal bölgesinde takılan kalabalık gruplar yoktu, kusup uyuşturucu kullananlar yoktu. Şehrimizi, istediğimiz hâliyle geri almıştık"

"Saygı duyacaksanız gelin"

Pandemiden önce şehirde yaşayanların "Turist Disneyland'ine döndü" diyerek şikayet ettiği Amsterdam'da, eski günlere dönülmemesi için bir kampanya başlatıldı. Şehir konseyi, 100 bin Euro harcadıkları kampanyayla, insanları Amsterdam'ın kültürel mirasını ziyaret etmeye davet ederken, "gürültülü, saygısız" turistlerin hoş karşılanmayacağının altını çizdi.

Konseyin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Dev kalabalıkların Red Light Sokağı'nda toplandığı, şehrin eğlenme bölgelerinin gürültüyle dolduğu, pandemiden önce gördüklerimize dönmek istemiyoruz. Amsterdam'a ve insanlarına saygı duyacak ziyaretçiler her zaman hoş karşılanacaktır. Amsterdam'a ve insanlarına saygı göstermeyecekler ise hoş karşılanmayacak. Onlara mesajımız şu: Amsterdam'a gelmeyin"

Kampanya üzerine çalışan ekipten Geerte Udo, turistlere verilen mesajın "basit" olduğunu belirtip şöyle açıkladı: "Hoşgeldiniz, lütfen içeride alkol tüketin, tuvalet kullanın ve sessiz olun"