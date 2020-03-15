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Koronavirüs

Amsterdam'da genelevlerin bulunduğu 'Red Light' Koronavirüs nedeniyle ışıklarını kapattı

15 Mart 2020 21:02

T24

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, şehrin genelevler bölgesi Red Light Districht (Kırmızı Fener Bölgesi'nde) Koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldı. Bölgedeki onlarca genelev ve eğlence kulübü 31 Mart'a kadar hizmet vermeyecek.

Hollanda yönetimi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke çapında tüm restoran, kafe ve okulların 6 Nisan'a dek kapatılması talimatı verdi. 
 
Söz konusu tedbirler, genelevler için de geçerli olacak.

 

Reuters'ın haberine göre; birçok kulübü çalıştıran Otten Groep yaptığı açıklamada, "Personel ve misafirlerin sağlığı açısından, yönetim daha fazla kulüpleri açık tutmaktan sorumlu olduğunu düşünmüyor" denildi.  

Seks işçilerinin kırmızı renkli pencerelerin arkasında şov yaptığı, yetişkin kulüplerinin ve genelevlerin bulunduğu bölgeye, her yıl milyonlarca ziyaretçi geliyor.  

Öte yandan, Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün (15 Mart) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 176 kişi artarak 1135'e, ölü sayısının ise 12’den 20’ye yükseldiğini duyurdu.

 
 

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