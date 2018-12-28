İsrail’de barış yanlısı cephenin en önde gelen seslerinden biri olan ünlü yazar Amos Oz 79 yaşında hayatını kaybetti. ​Oz, İsrail'in yaşayan en ünlü yazarı sayılıyordu

Amos Oz kimdir?

Amos Oz 1939’da Kudüs’te dünyaya geldi. 15 yaşındayken bir kibutzda yaşamaya başladı. İbrani Üniversitesi’nde felsefe ve edebiyat okudu. İlk öyküleri 20 yaşındayken yayımlandı. Çağdaş İsrail edebiyatının önde gelen temsilcilerinden ve çağımızın en büyük yazarlarından biri olan Amos Oz, aynı zamanda 1977’den bu yana İsrail’in “Barış, Hemen Şimdi” hareketinin önderlerinden biri olarak İsrailliler ile Filistinlilerin birlikte yaşayabilmeleri için kampanyalar yürüttü.