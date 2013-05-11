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Yaşam

Amonyak sızıntısı uzay yürüşüyle giderilecek

NASA, Dünya’nın ortalama 400 km üzerinde gezinen uzay istasyonunda yaşanan teknik arıza için uzay yürüyüşü kararı aldı

11 Mayıs 2013 14:20

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) soğutma sisteminde yaşanan arızayı gidermek için bugün iki astronot uzay yürüyüşü yapacak. TSİ 13.15’te başlayacak olan uzay yürüyüşü, internetten canlı yayımlanacak. UUİ dışındaki tamir işleminin, 6 saati aşması bekleniyor.
 
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’nın ortalama 400 km üzerinde gezinen uzay istasyonunda yaşanan teknik arıza için uzay yürüyüşü kararı aldı. Soğutma sistemindeki amonyak sızıntısını gidermek için, NASA astronotları Chris Cassidy, Tom Marshburn ve Kanada Uzay Ajansı’na bağlı astronot Chris Hadfield, uzay istasyonunun dışına çıkarak tamir işlemi gerçekleştirecek.

Kanadalı astoronot Chris Hadfield, dün yer komuta merkeziyle yaptığı görüşmede, ‘uzay yürüyüşü için yüzde 100 hazır olduklarını’ belirtti.

Uzay yürüşününü teknik adı olarak geçen ‘extra-vehicular activity’ (EVA), astronotların UUİ’nin dışında, uzay boşluğunda manevralar yapmaları anlamına geliyor. EVA, ağırlıklı olarak belli bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirmek için düzenleniyor.

CBS News’in haberine göre,  astronotların uzay yürüyüşü TSİ 13.15’te başlayacak. Astronotlar, istasyonun güç sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesi için  soğutma sistemindeki hasarı onarmaya çalışacak. Uzay yürüyüşünün, 6 saat 15 dakika sürmesi bekleniyor.

 

'Meteroit vurmuş olabilir'

 

UUİ yöneticisi Mike Suffredini, ‘EVA görevinde amacın sızıntının yerini tespit etmek olduğunu ancak astronotların yerleştireceği bir pompanın da muhtemelen sorunu çözeceğini’ belirtti.

NASA sözcüsü Norm Knight ise ‘bugüne kadar yapılan en ani EVA görevi ile karşı karşıya olduklarını’ söyledi. Sızıntı, Perşembe günü tespit edilirken, uzay yürüyüşü yapılmasına dün karar verildi.

Suffredini, sızıntının ciddiyeti hakkında, “Yıllardır biz sızıntı söz konusuydu ancak kaynağı tespit etmek mümkün olmadı. Dışarıdan bir gözlem yapılması gerektiği belli gibi. Çok ama çok küçük bir delikten bahsediyoruz. Buna bir meteroit neden olmuş olabilir” dedi.

EVA planı kapsamında, astronotlar Cassidy ve Mashburn uzay istasyonunun dışında uçarak sızıntının kaynağını tespit etmeye çalışacak. Ardından, sızıntının kaynağı olduğu düşünülen amanyok soğutma pompasını değiştirecekler.

Marshburn ve Cassidy, geçmişte ikisi beraber olmak üzere üç uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. İkili, beraber yaptıkları en son uzay yürüyüşünü 2009 yılında Endeavor uzay mekiğinde yaptı.

Uzay yürüyüşünü canlı izlemek için:

http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html

http://www.space.com/17933-nasa-television-webcasts-live-space-tv.html

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