Amonyak gazı 12 işçiyi zehirledi

Manisa'da tavuk kesimhanesi ve işleme fabrikasında çalışan 12 işçi borulardan sızan amonyak gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Turgutlu ilçesinde, bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolu üzerinde kurulu bulunan bir tavuk kesimhanesi ve işleme fabrikasının üretim bölümünde çalışan 12 işçi, borulardan sızan amonyak gazından etkilendi.

Fabrikaya ait özel bir araçla götürüldükleri Turgutlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alınan işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.