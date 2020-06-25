Amnesty Store, 'onur' koleksiyonuyla açıldı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ve Reflect Studio işbirliğinde hayata geçirilen ve lisanslı Amnesty International ürünlerinin yer aldığı resmi web sitesi “Amnesty Store” açıldı.

Uluslararası Af Örgütü​ ve ​Reflect Studio​ ortaklığında lisanslı Amnesty International ürünleri sunan ​Amnesty Store​ (​amnestystore.com​), ​İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası​’na (22-28 Haziran) özel ilk koleksiyonu ​“Pride Collection” ​ile açıldı.

Onur Haftası’na özel olarak tasarlanan koleksiyonda, gökkuşağı ve LGBTİ+ sloganları konseptli tişörtler, çantalar, keseler ve defterler bulunuyor. Pride Collection, ilhamını çeşitliliğin, dayanışmanın, insan haklarının artık kalıcı bir simgesine dönüşen gökkuşağı bayrağından ve gökkuşağının etrafında özgür bir geleceği savunmak için toplanan insanların benimsedikleri sloganlardan alıyor. LGBTİ+ haklarının Türkiye’de ve dünyada insan hakları olarak kabul görmesi gerektiğine ilişkin farkındalığı yükseltmeyi hedefliyor.

Amnesty Store’da yer alan ürünlerden elde edilen gelir, kullanıcıların Uluslararası Af Örgütü’nü maddi olarak desteklemesini sağlarken aynı zamanda sorumlu üretime ve tüketime katkı sunmalarına da olanak tanıyor.

Pride Collection’ın tasarımını, üretimini ve satışını üstlenen Reflect Studio, üretim sürecinin her aşamasında çevre dostu, sertifikalı malzemeler kullanıyor, adil ticaret şartlarını gözetiyor. Amnesty Store için de sürdürülebilirlik denklemi, ürünün tasarımından malzemelerin bir araya getirilmesine, boyama, baskı ve dikişten nakliye ve satışa kadar sürecin her aşamasını kapsıyor.

Tüm Amnesty Store ürünlerinde tekstil ve kırtasiye hammaddelerinin hangi şartlar altında elde edildiği, hangi kimyasal işlemlerden geçirildiği ve ne kadar geri dönüştürülebilir olduğu göz önünde bulunduruluyor. Uluslararası sertifikalı, organik ve geri dönüştürülmüş malzemeler tercih ediliyor. Üretim sürecindeki çevre dostu, yerel malzeme tercihiyle karbon ve sera gazı salımı en aza indiriliyor.