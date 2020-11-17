Amerikan Vogue'un kapağına taşıdığı Harry Styles’ın elbisesi tartışma yarattı: Erkeksi erkekleri geri getirin!

Ünlü şarkıcı Harry Styles, Vogue dergisinin ABD edisyonuna Gucci elbiseyle kapak oldu. Dergi ilk kez kapağına bir erkek taşırken, söz konusu erkeğin elbise giyiyor olması bazı kesimlerde tartışma yarattı.

Vogue dergisinin ABD edisyonunda ‘bebe mavisi’ fırfırlı bir elbise ve siyah bir blazer ceket giyen Styles, ülkedeki muhafazakâr yorumcu ve gazetecilerden olumsuz tepkiler aldı.

ABD’li muhafazakâr ve Başkan Donald Trump'a destekleriyle tanınan aktivist Candace Owens Twitter hesabından Vogue kapağını paylaşarak “Güçlü erkekler olmadan hiçbir toplum hayatta kalamaz. Doğu bunu biliyor. Erkeksi erkekleri geri getirin” ifadelerini kullandı.

Owens’ın paylaşımına pek çok tepki gelirken, muhafazakâr siyasi yorumcu Ben Shapiro, bu görüşü destekleyerek, “Erkeklerin kabarık elbiseler giymesinin erkeklik referandumu olmadığını iddia eden biri, size tam anlamıyla aptal muamelesi yapıyor” diye yazdı.

Styles’ın elbise giymesine birçok olumlu tepki de geldi. Hatta şarkıcıya çok yakışacağını düşündüğü başka elbise modellerini öneren Twitter kullanıcıları vardı.

Diken'in haberine göre; Styles ise Vogue’a kıyafet seçimleriyle ilgili şunları söyledi:

“Şimdi çok gösterişli bir şey giyeceğim ve bunu giydiğim için deli gibi hissetmeyeceğim. İçinde kendinizi harika hissettiğiniz her şey bence bir süper kahraman kıyafeti gibi. Giysiler eğlenmek için, denemek için, oynamak içindir. ‘Erkek kıyafetleri ve kadın kıyafetleri vardır’ düşüncesini çıkardığınız zaman, bütün bariyerleri kaldırdığınızda oyun oynayabileceğiniz bir alan yaratıyorsunuz. Bazen alışverişe gittiğimde kendimi müthiş olduğunu düşündüğüm kadın kıyafetlerine bakarken buluyorum. Hayatınıza bariyerler koyduğunuzsa kendinizi kısıtlamış oluyorsunuz.”