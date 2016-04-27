Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde bilinmesi gereken 5 madde

Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Piyasaların neredeyse tamamı Fed'in bu toplantıda faizleri sabit tutacağını düşünüyor. Bununla birlikte bir sonraki toplantılar için bankanın vereceği mesajlar da merak konusu.

BusinessHT'nin haberine göre, Fed'in bugünkü toplantısı öncesinde bilinmesi gereken 5 madde şöyle:

1- Risk dengesi

Fed yetkilileri açıklamanın yanında rutin olarak ekonomik görünümlerine ilişkin risklerle ilgili değerlendirmelerini de paylaşırlar. Bu bağlamda risk, onların projeksiyonlarına göre ekonominin gelişme olasılığı anlamına gelir. Bazen Fed yetkililerinin "aşağı yönlü riskler" dediği ekonominin zayıf performans gösterdiğine işaret eden daha çok risk olur. Bazen de riskler yukarı yönlü gerçekleşir. Bununla birlikte bazen iki yönlü riskler dengede kalır. Bu değerlendirme ekonomideki güven açısından ipuçları sağlar. Son iki toplantıda Fed yetkilileri içeride yaşanan bir ayrışma dolayısıyla şüpheli şekilde risk değerlendirmelerini paylaşmamıştı. Fed'in açıklaması, risk değerlendirmesi olup olmadığını da ortaya çıkaracak.

2- Haziran ipuçları

Fed'i yakından takip eden gözlemciler bir sonraki toplantı olan Haziran toplantısında potansiyel bir faiz artışı konusunda Fed'in açıklamasında herhangi bir sinyal olup olmadığına yakından bakacak. Bazı ekonomistler bugün yapılacak açıklamanın Ekim 2015'teki açıklamaya benzeyebileceğini söylüyor. Ekim 2015'teki toplantıda faizler sabit tutulmuş ancak açıkça "bir sonraki toplantıda" bir hamle olasılığı vurgulanmıştı. Bugün yaklaşan bir faiz artışı ile ilgili ipucu büyük olasılıkla pek bariz olmasa da yetkililer bir sonraki adımları ile ilgili sinyal vermek için bir yöntem geliştirebilir.

3- Küresel görünüm

Fed yetkilileri, geçtiğimiz aylarda ABD ekonomisini tehdit edebilecek küresel ekonomik ve finansal gelişmeleri anlatmaktan çekinmedi. Bu endişeler Ocak ayında Çin ekonomisindeki yavaşlama ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesiyle zirveye çıkmıştı. Bu dönemde dünya daha sakin görünüyor ama Fed yetkilileri endişeli kalmaya devam etti. Mart ayındaki açıklamada "Küresel ekonomik ve finansal gelişmeler risk oluşturmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılmıştı. Fed yetkililerinin bugün bu koşulları nasıl değerlendirdiği bize yeni bir türbülans turu için ne kadar endişeli olduklarını da gösterecek.

4- Enflasyona temkinli yaklaşım

Enflasyon 3 yıldan fazla zamandır Fed'in yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı fakat daha düşük enerji fiyatları ve güçlü dolardan dolayı gelen aşağı yönlü baskıların gevşediğini gösterir şekilde yetkililer Ocak ayında kişisel tüketim harcamaları fiyatları endeksinin yıllık olarak yüzde 1,2 yükselmesinden umut veren bazı sinyaller aldılar. Şubat ayı enflasyon rakamları yıllık olarak yüzde 1 ile daha yumuşaktı ama analistler veride bir umut pırıltısı gördüler. Buna rağmen Fed başkanı Janet Yellen 16 Mart'taki basın toplantısında, mevsimsel etkiler yaşamış olması olası ilk verilere güvenme konusunda temkinliydi. Bugün gelecek açıklama Fed yetkililerinin enflasyon rakamlarının ne kadar önemli olduğuna inandıklarını gösterecek.

5- Kimler muhalif olacak?

Bu yıl şimdiye kadar, Fed yetkilileri iki politika toplantısında bir muhalifi saymazsak, faiz oranlarının sabit tutulması kararını oybirliğiyle aldı. Mart ayında muhalif üye, faizlerin artmasını isteyen Kansas City Fed Başkanı Esther George olmuştu. Bu ayın başında faiz artışında beklemenin tehlikeli varlık balonları yaratacağı uyarısında bulunan George bugün de muhalif kalabilir. Kendisine, daha önceki açıklamalarında faizlerin yükseltilmesini istediklerini söyleyen Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard da katılabilir.