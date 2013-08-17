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Amerikan güzeline webcam tuzağı

Geçtiğimiz Cumartesi ABD’nın en güzel genç kızı tacını takan Cassidy Wolf'a bilgisayarındaki webcam üzerinden tuzak kuruldu

17 Ağustos 2013 02:15

 

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından yapılan açıklamada ABD güzellik kraliçesi Cassidy Wolf’un şantaja kurban gittiği belirtildi.
FBI sözcüsü Laura Eimiller, 19 yaşındaki genç güzelin yaklaşık 4 ay önce ‘hack’lendiğini ve bilgisayarının kamerasından Wolf’un iradesi dışında cinsel içerikli fotoğraf ve videoların çekildiğini söyledi.
Cassidy Wolf’ın temsilcisi ise soruşturmanın devam etmesinden dolayı genç kraliçenin konuyla ilgili herhangi bir röportaj veremeyeceğini ifade etti.
İngilizce’de cinsel içerikli şantaj manasına gelen ‘sextortion’ sanal alemin yeni ve en ciddi tehditleri arasında gösteriliyor.
Geliştirdikleri yeni virüsler sayesinde pek çok bilgisayarın kamerasına ulaşabilen ‘hacker’lar bu yolla kurbanlarının fotoğraf ve video görüntülerini elde edebiliyor ve bunları şantaj malzemesi olarak kullanabiliyor.
Uzmanlar bu tip tehditlere karşı bilgisayar kullanıcılarının webcam’leri üzerine görüntüyü engelleyecek bir cisim yapıştırmalarını ya da kullanmadıkları zamanlarda webcam’lerini kapatmalarını öneriyor. İçerisinde büyük harf, rakam ve karakter içeren şifreler oluşturmak ve bunları her 6 ayda bir değiştirmek de tehditten korunmanın yolları arasında gösteriliyor.
 

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