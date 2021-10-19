Amerikan futbolu koçu, aşı olmayı reddettiği için kovuldu

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ABD'nin üniversite Amerikan futbolu sisteminin birinci liginde mücadele eden Washington State University, takımın koçunu eyaletin Covid aşısı şartlarına uymadığı için kovduğunu açıkladı.

Koç Nick Rolovich, okulun en yüksek maaşlı elemanıydı. Aşı yaptırmayı kabul etmeyen Rolovich, dini gerekçelerle bu yönde karar aldığını belirterek istisna belgesi başvurusunda bulunmuştu. Bu belgenin verilip verilmediği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Washington State University Atletik Direktörü Pat Chun, ''Bu futbol programımız için üzücü bir gün. Önceliğimiz hep takımımızdaki genç insanların sağlık durumu olacak'' dedi.

Okul rektörü Kirk Schulz, Washington State University'nin çalışanlarının yüzde 90'ının, öğrencilerinin ise yüzde 97'sinin aşılı olduğunu ifade etti. Gelecek ay itibariyle aşı olmayan öğrenciler, bahar dönemi için ders kaydı yaptıramayacak.