Amerikalı rapçi Young Dolph öldürüldü

Amerikalı rapçi 36 yaşındaki Young Dolph, bir dükkandan alışveriş yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

"Young Dolph" olarak tanınan 36 yaşındaki rapçi Adolph Robert Thornton Jr., silahlı saldırıya uğradı. US Weekly'in haberine göre; olayın Tennessee'deki bir kurabiye dükkanında meydana geldiği açıklandı.

Dükkanın sahibi Maurice Hill, yaptığı açıklamada kurabiye almak için dükkana giren rapçinin, kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Bir başka görgü tanığı ise bir aracın dükkana yanaşıp, penceresinden ateş açtığını dile getirdi.

Young Dolph kimdir?

Adolph Robert Thornton, Jr., 27 Temmuz 1985 yılında dünyaya geldi. 2016'da Billboard 200 listesinde 49 numaraya kadar yükselen "King of Memphis" albümüyle müzik dünyasında adını duyuran rapçi, son olarak New York’ta düzenlenen Rolling Lous Festivali'nde sahneye çıkmıştı.