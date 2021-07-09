Amerikalı rapçi DMX'in ölüm raporu yayımlandı

Nisan ayında kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Amerikali rapçi DMX, 9 Nisan'da 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

White Plains hastanesinde hayata gözlerini yuman DMX'in resmi ölüm raporu yayımlandı.

Vulture'ın Westchester County Tıbbı Muayenahanesi'nden bir kaynağa dayandırdığı habere göre DMX, beyne kan akışını engelleyen kokain kaynaklı bir kalp krizi nedeniyle öldü.

Kaynağa göre ölüm, akut kokain zehirlenmesine bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleşti. Kalbin durmasının ardından beyne kan akışı engellenince beyin ölümü gerçekleşti. Hemen ardından da tıbbi olarak ölüm meydana geldi.

Gerçek adı Earl Simmons olan DMX'in son albümü ölümünden 1 ay sonra "Exodus" adıyla piyasaya sürülmüştü.