Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj hamile olduğunu açıkladı

Nicki Minaj, sosyal medya hesabından hamile kaldığını gösteren fotoğraflarını paylaşırken, birinin altında hamile yazdığı görüldü. Şarkıcı ayrıca bir paylaşımında, "Aşk. Evlilik. Bebek Arabası. Heyecan ve şükranla doluyum. Tüm iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler" ifadesini kullandı.

​Nicki Minaj, geçen yıl eski arkadaşı Kenneth Petty ile evlenmişti.

Mixtape çalışmalarıyla 2007-2009 yıllarında üne kavuşan Minaj'ın ilk albümü Pink Friday, ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturmuştu.

Nicki Minaj, The New York Times gazetesinin tüm zamanların en etkili kadın rapçisi olarak gösterilmiş, ikinci albümü Pink Friday: Roman Reloaded, dünya genelinde 1,5 milyondan fazla satmıştı.