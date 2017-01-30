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Yaşam
Deutsche Welle

Amerikalı oyunculardan Trump'a protesto

Sinema Oyuncuları Birliği (SAG) ödül töreninde birçok oyuncu ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu seyahat yasağına tepki gösterdi. Julia-Louis Dreyfus yasağın "Amerikan değerlerine aykırı" olduğunu söyledi.

30 Ocak 2017 20:32

2017 Sinema Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri pazar akşamı ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, oyuncuların yeni ABD başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına yönelik getirdiği giriş yasağını hedef alan eleştirileri damgasını vurdu.

"Veep"teki performansıyla TV Komedi Dizisi En İyi Kadın Oyuncu dalında ödülünü almak üzere sahneye gelen Julia-Louis Dreyfus, Nazi işgali altındaki Fransa'dan kaçan bir göçmenin çocuğu olduğunu söyledi. Dreyfus, "Çok sevdiğim bu ülkenin lekelenmesinden ötürü dehşete kapılmış durumdayım. Bu göçmen yasağı bir leke ve Amerikan değerlerine aykırı" dedi.

Farklı kökenlere sahip Amerikalı oyuncular

"Moonlight" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu rolüne layık görülen Mahershala Ali ise annesiyle olan ilişkisinden bahsetti. Protestan bir rahibin oğlu olan Ali, 17 yıl önce İslam dinini seçtiğini söyledi. Bu andan itibaren annesiyle olan ilişkisinde "farklılıkları bir kenara bıraktıklarını" dile getiren Ali, "Ben onu görebiliyorum, o beni görebiliyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevgi büyüyor. Bunlar o kadar da önemli olmayan küçük detaylar" dedi.

Törende, üçüncü yıl üst üste Komedi Dalında En İyi Toplu Performans ödülüne layık görülen dizi "Orange Is The New Black" oyuncularından Taylor Schilling de bir konuşma yaptı. Schilling, "Bugün farklı arka planlara sahip bir grup insan olarak burada bulunuyoruz. Daha iyi bir hayat istediği için Nijerya, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Kolombiya, İrlanda gibi ülkelerden gelen farklı ailelere mensubuz. Ve bizi neyin birleştirdiğini gösteren hikayeleri anlatmanın bizi bölen kuvvetlerden daha güçlü olduğunun farkındayız" dedi.

İranlı sinemacıdan Oscar törenine boykot

Donald Trump'ın bir başkanlık emri ile ilan ettiği giriş yasağı, 26 Şubat tarihinde düzenlenecek Akademi Ödülleri törenini etkilemeye şimdiden başlamış durumda. "A Salesman" (Satıcı) filmiyle Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar ödülüne aday gösterilen İranlı sinemacı Asghar Farhadi, ülkeye girişine istisnai olarak izin verilecek olsa dahi Oscar ödül törenini boykot edeceğini açıkladı.

Farhadi yaptığı açıklamada "İnsanlara korku aşılamak, bağnaz kişilerin radikal ve fanatik davranışları aklamak için kullandıkları önemli bir araç" dedi. Açıklamasında "ABD'ye yasal bir biçimde girmeye çalışan memleketlilerine ve diğer altı ülkenin vatandaşlarına dayatılan adaletsiz şartları kınadığını” belirten Farhadi, "halihazırdaki durumun halklar arasında daha fazla kutuplaşmaya yol açmamasını umduğunu" ifade etti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa/BÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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