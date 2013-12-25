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Amerikalı müzisyen Cher kadın mı, erkek mi?

Amerikalı müzisyen Cher'e yazılan hayran mektuplarında en çok onun kadın mı, erkek mi olduğu soruluyormuş

25 Aralık 2013 12:34

Amerikalı yazar Josiah Howard, ''Cher: Strong Enough'' adlı biyografi kitabında Amerikalı müzisyen Cher ile sevgilisi Sonny Bono'nun bir sekreterinin sadece “Cher erkek mi yoksa kadın mı” sorularına cevap verdiğini yazdı.

Sonny ile Cher’in şöhret sahnesine çıkmasıyla birlikte, Cher’in kalın sesi yüzünden gelen hayran mektuplarının yarısından fazlası sanatçının cinsiyetini soruyormuş.

Sekreterin verdiği cevaplardan birinde, “Sizi temin ederiz ki Cher kadın. Zayıf mı zayıf ve çok güzel bir kadın. Sesini dikkatle dinlerseniz, gayet kadınsı bir yönü olduğunu fark edersiniz” ifadeleri yer alıyor.

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