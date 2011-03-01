-AMERİKALI KADIN OYUNCU JANE RUSSELL ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A) - 01.03.2011 - Ünlü Amerikalı kadın oyuncu Jane Russell'ın, 89 yaşında ABD'nin Kalifornya eyaletinde hayata veda ettiği bildirildi. Russell'ın desteklediği bir çocuk yardım merkezinin müdürü olan Kim Davis AFP'ye yaptığı açıklamada, Russell'ın Kalifornya eyaletinin başkenti Los Angeles'in kuzeybatısındaki Santa Barbara kentinin kuzeyinde yer alan Santa Maria kasabasında evinde, ailesi yanındayken huzur içinde vefat ettiğini belirtti. 1921 yılında ABD'nin Minnesota eyaletinde doğan ve dişçideyken ünlü Amerikalı yönetmen Howard Hughes, (1905-1976) tarafından keşfedilen kumral Jane Russel, rolünü diğer ünlü kadın oyuncu sarışın Marilyn Monroe (1926-1962) ile paylaştığı, 1953 yapımı "Erkekler sarışınları sever" adlı filmle üne kavuştu. Jane Russell, düzgün vücut hatları sayesinde, 1940 ve 50 yıllarının seks sembolü ve Amerikan askerlerinin en sevdiği kapak kızı olmuştu. Üç kere evlenen, iki kere dul kalan, kürtaj karşıtı, bir dönem Demokrat Partiye, bir dönem de Cumhuriyetçi Partiye gönül veren Jane Russell'ın son derece inançlı biri olduğu belirtilİyor. 18 yaşında yaptırdığı bir kürtaj sonucu kısır kalan Russell, ilk eşi ile bilrlikte 3 çocuğu evlat edinmiş, hayatının bir kısmını Amerikalı ailelerin yetim çocukları evlat edinmelerine yardım eden WAIF derneğini kurmuş.