T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Amerikalı aktörün ölüm nedeni açıklandı

Oscar ödüllü Amerikalı aktör Philip Seymour Hoffman'ın birden fazla uyuşturucu madde yüzünden zehirlenerek öldüğü açıklandı.

01 Mart 2014 17:40


Şubat başında New York'taki evinde ölü bulunan Hoffman'ın kesin ölüm nedenini araştıran adli tıp uzmanları açıklama yaptı. Açıklamada ünlü aktörün eroin ve benzodiyazepin gibi maddelerin karışımından zehirlenerek öldüğü belirtildi. Benzodiyazepin, uykusuzluk ya da panik atak gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda bulunan bir madde.

46 yaşındaki ünlü oyuncunun evinde yapılan aramalarda çok sayıda eroin ve uyuşturucu madde bulunmuştu. Hoffman 2 Şubat'ta evinin banyosunda kolunda şırıngayla ölü bulunmuştu.

Hoffman uyuşturucu bağımlığı nedeniyle geçen yıl aralık ayında uzun yıllardır birlikte olduğu Mimi O'Donnell'den ayrılmıştı. Hoffman'ın ölümünün ardından New York polisi çok sayıda uyuşturucu satıcısını gözaltına almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

OscarAmerikalıPhilip Seymour HoffmanNew YorkHoffmanMimiDeutsche Welle TürkçeDW/afp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24