Amerikalı aktörün ölüm nedeni açıklandı



Şubat başında New York'taki evinde ölü bulunan Hoffman'ın kesin ölüm nedenini araştıran adli tıp uzmanları açıklama yaptı. Açıklamada ünlü aktörün eroin ve benzodiyazepin gibi maddelerin karışımından zehirlenerek öldüğü belirtildi. Benzodiyazepin, uykusuzluk ya da panik atak gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda bulunan bir madde.

46 yaşındaki ünlü oyuncunun evinde yapılan aramalarda çok sayıda eroin ve uyuşturucu madde bulunmuştu. Hoffman 2 Şubat'ta evinin banyosunda kolunda şırıngayla ölü bulunmuştu.

Hoffman uyuşturucu bağımlığı nedeniyle geçen yıl aralık ayında uzun yıllardır birlikte olduğu Mimi O'Donnell'den ayrılmıştı. Hoffman'ın ölümünün ardından New York polisi çok sayıda uyuşturucu satıcısını gözaltına almıştı.