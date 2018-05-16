Amerika'da şirket kurmak artık çok kolay

Türk girişimcilerin kurduğu amerikadasirket.com ABD’de şirket kurmak isteyen kişilere ve firmalara danışmanlık sağlıyor.

Vergiden hukuk danışmanlığına

Türk girişimcilerin ve firma sahiplerinin ABD’de şirket kurması kolaylaştı. ODTÜ mezunu Türk girişimciler Samet Oynamış ve Fatih Pekar tarafından 2015’te ABD’de kurulan danışmanlık firması sayesinde ABD’de 2017’de 250’den fazla şirket kuruldu. T24’e konuşan kuruculardan Samet Oynamış ABD’de yalnızca şirket kurulumu yapmadıklarını, bunun yanı sıra firmaların kurumsallaşmalarını sağlayarak vergi danışmanlığından, sanal ofis hizmetine, muhasebeden, hukuk danışmanlığına kadar birçok alanda müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi. Amerika pazarına hakim olduklarını belirten Oynamış, Walmart, Tjmaxx, Jcpenny gibi kurumlarla işbirliği içinde olduklarını belirterek “Amerika pazarına entegre olamamış danışmanlık firmaları Amerikan sistemini Türkiye’den seyrederek çözemezler, biz burada bizzat sistemin içine girerek danışanlarımıza vereceğimiz bilgileri öncelikle kendimiz deneyimliyoruz” dedi.

“Önyargıları kırdık”

Eskiden Amerika’da iş yapmayla ilgili önyargılar olduğunu belirten Oynamış bu yanlış düşüncenin sayelerinde değiştiğini söyledi. Amerika’da kurdukları şirketler sayesinde ihracatı arttırdıklarını belirten ODTÜ’lü girişimci “Amerika’da yatırım yapan Türk girişimci geleneksel ticaret yöntemlerinden sıyrılıp yenilikçi bir bakış açısıyla işini geliştirmeye koyuluyor. Bu çabalar çok yakında memleketimize olumlu olarak dönecektir” dedi.

"Pazarı tanımak önemli"

Sözlerine şöyle devam eden Oynamış, girişimcilerin ve işlerini ABD’ye taşımak isteyen firmaların, işlerini daha rahat yürütebilmek adına muhakkak Amerika'da şirket kurması gerektiğini söyledi. Pazarı tanıma anlamında da destek verdiklerini hatırlatan Oynamış "Oyunu kuralına göre oynamak lazım. Yatırımcımız burada şirketleşerek birçok farklı avantajlara sahip olabilir. Amerikan hükümetinin teşviklerinden yararlanabilir" dedi. Bilgi vermeye devam eden Oynamış "Firmalarımız kuruluşlarını tamamladıktan sonra yüklenecekleri hukuki ve mali sorumlulukları bilmiyor ancak biz bütün bu konularda oldukça şeffaf bilgiler vererek müşterilerimizi aydınlatıyoruz" diyerek Türk firmalara her türlü destegi verdiklerini belirtti. Kapalıçarşı kuyumcu esnafının da Amerika’da şirket kurmak için oldukça hevesli olduğunu değinen Oynamış, Amerikalıların el sanatlarına oldukça ilgili gösterdiklerini, bu ilgiyi farkeden Kapalıçarşı esnafının özellikle son 6 aydır Amerika’da şirket kurmak için kendilerine başvurduğunu söyledi.

24 saat whatsapp hizmeti

Kuruculardan Fatih Pekar kendilerinden hizmet alan kişi ve kurumlara ihtiyaç duydukları E-2 yatırımcı vizesinden şirket kurulumuna, muhasebe kayıtlarından bankada hesap açmaya kadar her konuda yardımcı olduklarını belirtti. Pekar, gerek Türkiye’deki temsilcileriyle gerekse ABD’de kendilerinin arada hiçbir aracı olmadan Amerikan makamlarıyla direk ilişki kurarak danışanlarının işlerini yürüttüklerini söyledi. 24 saat WhatsApp hizmeti verdiklerini hatırlatan Pekar Türk girişimcisinin artık ABD’ye açılarak uluslararası çapta iş yapması gerektiğininin altını çizdi