'Amerika'da başkanlık sistemi var ama kontrol mekanizmaları var'

Erzurum'a gelen Ekmeleddin İnsanoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, MHP İl Başkanı Zekai Kaya, CHP İl Başkanı Tacettin Kızıloğlu ile diğer partilerin temsilcileri ve vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.

'Camide ibaret olur, siyaset olmaz'

Tarihi Ulu Camii’de Cuma namazını kılan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkışta, camii için toplanan yardım kutusuna 100 lira attı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan İhsanoğlu, "Camilerde mabetlerde ibadet olur, siyaset olmaz. Herkesin cumasının hayırlı olmasını, Ramazanlarının oruçlarının makbul olmasını dilerim" dedi.

İhsanoğlu, camiden sonra Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyerek, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisini gören Ekmeleddin İhsanoğlu, yaklaşık bir kilometrelik yolu yürüdükten sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’na geçti.

Cumhurbaşkanlığı seçimine halkın ilk kez oy kullanacağınını anımsatan Yücelik, İhsanoğlu’nun seçimlere renk kattıtığını bildirdi.

'Ayrımcılığa düşersek, o zaman kaybederiz'

Ulu Camide cuma hutbesi sırasında imamın ’Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız, ayırıcı olanları araya almayın’ dediğini anımsatan İhsanoğlu, "Bu Allah’ın kelamı. Şimdi Türkiye bu varoluş mücadelesini uzun yıllardan beri veriyor. Biz 1000 seneden beri bu topraklarda vatanımızda yaşıyoruz ama büyük imtihanlarla karşı karşıya geldik. Bundan sonra da bu sıkıntılardan zaferle çıkmamız lazım. Ama ayırımcılığa düşmemek lazım. Düşersek o zaman kaybederiz. Akşam televizyonlara, bakınız.



Irak, Suriye’deki komşulara bakınız. Bu ülkeler yakın zamana kadar bir ve beraberdi. Ama tefrik tohumları ekildi. Yabancı parmaklar eşeledi bunları ve bugün Irak en az üç parçaya bölünmek üzere. Suriye daha büyük bir felaket. Türkiye’nin bu tehlikeye maruz kalmaması için ayeti kerimede dediği gibi Allah’ın ipine sımsıkı sarılmak. Allah’ın ipi akılla, inançla görülür, gözle değil kalple de gözükür. Siz aziz Dadaşlar bunu görüyorsunuz ama yetmez tüm Türkiye’nin görmesi lazım" dedi.

'Diplomatlar, pilotlar neden kaçırılıyor?'

Ülkenin çıkan krizleri çok acı bir şekilde yaşadığını anımsatan İhsanoğlu, 14 sene önce Çankaya’da Cumhurbaşkanının kitapçığı fırlatmasıyla borsalarla birlikte ekonominin çöktüğünü belirtti. "Böyle tepesi atan birisini oraya koyarsanız sigortaları da atarsa ne olacak bizim halimiz? Onun için bu seçim çok farklı bir seçim. Hayırlı bir şekilde yürümesini temenni ediyorum. Ülkenin huzura ihtiyacı var" diyen İhsanoğlu, Türkiye’nin yurt dışındaki itibarını tekrar kazılması gerektiğini vurguladı.

'Amerika'da kontrol mekanizmaları var'

Türkiye’de parlamenter ile başkanlık sisteminin tartışıldığına işaret eden Ekmeleddin İhsanoğlu, bu konuda şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı güçlü olur, memleketi ileriye götürür. Başkanlık sistemi Amerika’da var. Bizim etrafımızdaki ülkelerde var mı, başka örneği var mı? İşte bilinen örnek Amerika. Peki biz Amerika olmak istiyoruz tabi, dünyanın en güçlü ülkesi olmak istiyoruz ama bu güce varmak için körü körüne o sistemi mi tatbik etmek lazım. Şimdi Amerika’daki sistemde cumhurbaşkanı, istediği adamı bakan yapar, meclisten onay almaya gerek yok. Kendi adamını seçer, isterse aşçısını bile istediği yere getirebilir.



Ama öyle olmuyor. Orada kontrol mekanizmaları var. İncelemeler ve denetlemeler var. Bir adamı seçtikten sonra günlerce sorguya tabi tutulur. Evet denirse imtihanı kazanırsa, bir imtihana daha girer, sonunda mezun olur ve göreve gelir. Siz alacaksınız bir adamı oraya tayin edeceksiniz. Kimse sormayacak. Olmaz öyle şey. Sonra Amerika tek devlet değil ki adı üstünde doğduğunda değişik devletlerin birleşmesiyle federal yapı oluşturmasıyla her devletin eyalet içinde meclisleri vardır. Vali seçimle geliyor. Vilayetin yasaları var. Mesela bir vilayette kürtaj serbettir, diğerinde değildir. Bu kadar açık bir örnek vereyim size. Bunların tamamının üstünde bir federal yapı var. Biz acaba 81 vilayetimizi bu hallere mi getireceğiz? Bunu mu yapmak gerekiyor? Yoksa biz birlik beraberiliğimizi kormak mı istiyoruz?

Bu parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığı sırf cumhuriyetin kuruluşundan değil, saltanat zamanında padişahlık zamanında bu böyleydi. Siz yani hem başbakan, hem başkan, hem parti lideri olacaksınız. Yani bu biraz tuhaf birşey. Artık dünya bu şeyleri bıraktı."

'Polemiklere girmeyeceğim'

Bir gazetecinin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Yozgatlı olmasına karşın ’Bozok’ yaylasına çıkmadığı yolundaki iddiasıyla ilgili sorusuna, polemiklere girmeyeceğini ilk günden itibaren ilan ettiğini hatırlatan Ekmeleddin İhsanoğlu, çıtayı yüksek tutarak Avrupa ayarında ülke olmak istediklerini bildirdi.



Fetullah Gülen’in Erzurumlu olduğunu, hükümet ile paralel yapı arasında kavga olduğunu soran bir gazeticiye "Siz bir iddiada bulunuyorsanız o iddianızın delilini ortaya koymanız lazım. Yapılan karşılıklı suçlamalar karşısında mahkeme kararı verir. Ama temel delil olmadan, hukuki mesnet olmadan insanları kötülemek kadar birşey olmaz.



Ben bunu kabul etmem. Bana da iftiralar yaptılar. Askerliğini yapmamış, şudur budur dediler. Manasız saçma sapan şeyler. Ve herkesi etkilemek istediler. Bir yabancı gazetede montaj yapmak suretiyle benim resmimi koydular ve manşet attılar. Bunu bütün internette yayınladılar. Bunu yapan insanlar ne yazık ki ’din’, ’islamiyet’ adına yapıyorlar. Vallahi din de islamiyet de çarpar bunları bir gün" dedi.