Ameliyat sonrası yürüyemedi

Türkiye'nin ilk kadın ağır ceza mahkemesi başkanlarından 39 yıllık yargıç Neylan Feke, kendisine yanlış bel fıtığı ameliyatı uyguladıkları gerekçesiyle doktor ve hastane hakkında toplam 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Eşi Hadi Feke de 50 bin TL manevi tazminat istiyor.



Sabah gazetesinin haberine göre; Beyoğlu ve İstanbul ağır ceza mahkemelerinde görev yaparken 'Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesi, Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk'ün yargılandığı Şişli Belediyesi'ndeki yolsuzluk, sendikacı Süleyman Yeter'in gözaltındayken ölümü, Alaatin Çakıcı'nın yargılandığı Türkbank ihalesine fesat karıştırılması' gibi önemli davalara bakan hâkim Neylan Feke'nin yaşamı bel fıtığı rahatsızlığıyla tersine döndü.



Feke, 3 yıl önce hastaneye gitti. İstanbul'un ünlü bir hastanesinde Prof. Dr. Muzaffer Bayhan'a muayene olan Feke'ye, 'bel fıtığı' teşhisi kondu. Kadın hâkim, 5 Ocak 2006 tarihinde Prof. Dr. Bayhan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Ancak Feke'nin ameliyat sonrasında şiddetli ağrıları devam etti.



İddiaya göre, Prof. Bayhan bunun nedeninin rutin problemler olduğunu, hayatına rahat biçimde devam edebileceğini söyledi. Ancak Feke'nin ağrıları artarken radyolojik tetkiklerde bel bölgesindeki sinirlerin zedelendiği ortaya çıktı. Feke, muayene olduğu başka doktorların 'ikinci bir ameliyat olması ve aynı doktora yaptırması' önerisi üzerine yeniden Prof. Dr. Bayhan'a gitti. Feke, aynı yıl 19 Eylül'de Bayhan tarafından yine ameliyat edildi. Prof. Bayhan, bu ameliyatta da ilk ameliyat sonrası oluşan scar dokuları temizlediğini söyledi. Ancak Feke'nin şikâyetleri daha da arttı.



'Durumunuz vahim’ denildi



"Yeniden ameliyat olmazsanız durumunuz vahim" denilen Feke, 2008 Ocak ayında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Başar Atalay tarafından zedelenen sinirlerin tedavisi için 14 saat süren ameliyata alındı, Mart 2008'de de aynı hastaneden Doç.Dr. Muharrem İnan'a tendon ameliyatı oldu. 2 yılda 4 ameliyat geçiren Feke bundan sonra ayaklarına basabildi. Şimdi evde bastonla dolaşıyor ve birinin desteğiyle sokağa çıkabiliyor.



Feke, "Son üç yılımı heba etti" dediği Prof. Dr.Muzaffer Bayhan ve hastane hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. Feke, toplam 200 bin, eşi Hadi Feke de 50 bin TL tazminat istiyor.



20 ay görevinden uzak kaldı



1996 yılında Güvenlik ve Hukuk Muhabirleri Derneği'nce 'Yılın Hukukçusu' seçilen Feke, ameliyatın ardından 20 ay raporlu olarak görevinden uzak kaldı. Feke, 25 Eylül 2008 tarihinde de 9 yıldır çalıştığı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevinden yaş haddinden dolayı emekli oldu.



‘Doktor özür dahi dilemedi’



Hâkim Feke'nin avukatı Uğur Poyraz, mahkemeye verdiği dilekçede, "Muzaffer Bayhan-sanki sinir uçlarını kesen başka biriymiş gibibir kez bile özür dileme zahmetinde bulunmamıştır. Müvekkilemin adeta hayatı kararmış, neredeyse sakat kalmış olup moral olarak büyük çöküntü yaşamaktadır. Bu acının, çaresizliğin manevi tatminini parasal bir değerle tatmin etmek mümkün değildir. Hadi Feke de hayatının en güzel yıllarını eşinin bu durumuna çok üzülerek heba etmek durumunda kalmıştır" dedi. Prof. Dr. Bayhan ise, "Kesinliklikle en ufak bir hata söz konusu değil" demekle yetindi.



İkinci ameliyatta iyice canıma okudu



Neylan Feke, başka doktorların kabul etmemesi sonucu ikinci ameliyatı aynı doktora yaptırmaya mecbur kaldığını vurgularken "Ama ikinci ameliyatta iyice canıma okudu" diyor: Hayatım karardı. Çorabımı ve ayakkabımı kendim giyemiyorum. Sağlığıma kavuşmak için olduğum ameliyat beni, çok sevdiğim mesleğimden kopardı. 3 yılım hastanelerde, fizik tedavide ve evde geçti. Yılda en az birkaç kez tatil ve gezmek için, oğlumu görmek için yurtdışına giderken, şimdi evimden dışarı çıkamıyorum. Tek başıma yürüyemez oldum. Bütün doktorlar durumu ameliyattaki teknik hataya bağladı."

