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Spor

Amedspor kafilesine Sivas'ta otel verilmedi!

Spor Toto 2. Lig'teki maçı için Amedspor, Sivas'ta bulunuyor

15 Mart 2016 00:48

Amedspor’a, Sivas Belediyespor ile yapacağı maç öncesi gittiği şehrin merkezindeki otellerin hiçbiri tarafından yer verilmedi. Spor Toto 2. lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-3 sonuçlanan Fenerbahçe maçına 'Çocuklar ölmesin maça gelsin' pankartıyla çıktığı için 5 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.

Hürriyet’in haberine göre, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, maç için gittiği Sivas merkezde hiçbir otele alınmayınca, kentin 40 kilometre uzağında bulunan bir otele yerleşti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta erteleme maçında Sivas Belediyespor'a konuk olacak olan Amedspor kafilesine şehirde hiçbir otel konaklamaları için yer vermedi. Kafile şehre 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir otelde kampa girdiği belirtildi.

Amedspor resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Sivas Belediyespor - Amedspor maçı yarın (15 Mart) saat 13.00'te Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

 

 

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