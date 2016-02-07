Amedspor Başkanı: Verilen cezaları protesto etmek için Fenerbahçe maçında sahaya çıkmayabiliriz

Amedspor Kulüp Başkanvekili Nurullah Edemen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu seyircisiz oynama ve Deniz Naki'ye verilen 12 maçlık cezayı protesto etmek amacıyla Fenerbahçe maçına çıkmayabileceklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Selim Kaya'nın haberine göre, Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Amedspor'un Kulüp Başkanvekili Nurullah Edemen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendileri için verdiği Ziraat Türkiye Kupası maçını seyircisiz oynama ve futbolcuları Deniz Naki'ye verilen 12 maçlık cezaya tepki göstermek amacıyla maça çıkmayabileceklerini söyledi.

Tavırlarının Fenerbahçe'ye karşı olmadığını kaydeden Nurullah Edemen şunları kaydetti:

"TFF'nin bizim üzerimizde baskısı var. Buna dikkat çekmek için Fenerbahçe maçına çıkmama veya saha içinde bir eylem yapma gibi bir düşüncemiz var. Bu düşüncemizin Fenerbahçe ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bizim hemşehrimizdir. Kendisini ve takımını Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyarız. İsterdik ki, taraftarlarımızla birlikte Fenerbahçe'yi ağırlayalım. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu haksız yere sahamızda oynayacağımız bu maça seyircinin gelmesine izin vermiyor. Ayrıca Deniz Naki'ye verilen 12 maçlık cezayı adaletsiz bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Maça çıkıp çıkmama konusundaki net kararımızı pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda kent dinamikleri ve Diyarbakır Tabanspor birlikleri ile görüşme halindeyiz."