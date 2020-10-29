Amed Şehir Tiyatrosu, "Hema Hema Jin Elizabeth" ile perdelerini açıyor

Tarihi komedi ve politik dram olan “Hema Hema Jin Elizabeth” iktidar ve güç ilişkilerini, kraliçe Elizabeth aracılığı ile erkek egemen kültürü eleştiriyor.

Bianet'in haberine göre, yazar Dario Fo'nun Türkçe adı “Neredeyse Kadın: Elizabeth” olan oyununu Kürtçe'ye Dilawer Zeraq çevirdi. Filmin yönetmenliğini Berfin Emektar, yönetmen yardımcılığını Şilan Alagöz yapıyor. Oyunda Avşin Adıgüzel, Rêzan Kaya, Yavuz Akkuzu, Özcan Ateş, Şenay Özbey ve Özkan Şeker rol alıyor. Oyunun dekor tasarımı Başak Özdoğan’a, ışık tasarımı İsmail Dağ’a, afiş tasarımı ise Bahar Demirtaş’a ait.

Amed Şehir Tiyatrosu’nun mart ayında pandemi sebebiyle inşaat çalışmaları ertelenen ve haziran ayında tamamlanabilen yeni sahnesi de bu oyun ile açılacak.

Oyun, iktidar kavramını kadın karakter üzerinden anlatıyor

Oyun yönetmeni Berfin Emektar, Amed Şehir Tiyatrosu'nun da pandemi sürecinde diğer tüm tiyatrolar gibi olumsuz etkilendiğini söyledi. Hâlâ açılmayan tiyatrolar olduğunu söyleyen Emektar "Yasaklı süreçte inşaatı ve projeleri durdurduk. Sonra çeşitli projelere başvurduk, onlardan yanıt gelene kadar kredi çekip inşaata devam ettik. İki aydır orada çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Emektar, Dario Fo'nun çok bilinmeyen farklı dilini Kürtçe'ye kazandırmak istediklerini ve iktidar meselesini kadın karakter üzerinden çözümlenmesini ilginç bulduklarını anlattı: "Ben de bir kadınım, bazı şeyleri eleştirmeye neden kendimizden başlamayalım ki? Hayata dair çok şeyi eleştirebiliyoruz ama buradan başlamalıyız."

Oyunda Elizabeth'in 40 yıl boyunca İngiltere'yi yönetmesine rağmen kabul görmediğini vurgulayan Emektar, ağırlıklı olarak kadınlarla çalıştığını anlattı: "Kadın rolünde erkek de var. İtalya’da sergilendiğinde Dario Fo’nun kendisi oynuyor. Bizim oyundaki kadın rolünü Yavuz Akkuzu oynuyor."