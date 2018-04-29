T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

Ambulans personeli, okyanusu görmek isteyen kadının son arzusunu yerine getirdi

Hervey plajında, ambulanstan indirilerek sedyesinde okyanusu seyreden ve deniz suyunun tadına bakan kadın, "Huzur içindeyim" dedi ve bir süre sonra hastaneye götürülürken yolda öldü.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir ambulans personeli, okyanusu görmek isteyen ölüm döşeğindeki hastanın son arzusunu yerine getirdi.

Hervey plajında, ambulanstan indirilerek sedyesinde okyanusu seyreden ve deniz suyunun tadına bakan kadın, "Huzur içindeyim" dedi ve bir süre sonra hastaneye götürülürken yolda öldü.

İsmi açıklanmayan kadın, hayatının son saatlerini hastane sağlık personelinin gözetimi altında geçirmek üzere hastaneye naklediliyordu.

Queensland Ambulans Hizmetleri'nin, Facebook'ta paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Fotoğrafa, ambulans personelini öven, duygusal yorumlar yazıldı.

Ambulans görevlisi Graeme Cooper, iki hafta önce de okyanusa götürdükleri kadının huzur içinde öldüğünü belirterek, "Hayat yolculuğunun sonuna gelen bir insanla ilgilenmek çok özel bir şeydi. Çok güçlü, çok etkileyici bir an, paha biçilmez bir deneyimdi" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HerveyQueenslandAmbulans Hizmetleri FacebookFotoğrafaAmbulansGraeme Cooper

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24