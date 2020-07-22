Amber Heard: Johny Depp bana el bombasıymış gibi 30 şişe fırlattı

Oyuncu Johnny Depp'in İngiliz gazetesi The Sun'a karşı açtığı hakaret davasında kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard ile arasında yaşanan şiddet dolu olayların ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Heard şahitlik yaptığı bugünkü duruşmada Depp'in 2015 yılında aralarında geçen bir tartışma sırasında 30 kadar şişeyi "el bombası" gibi fırlattığını anlattı. Heard, kavga sırasında sarhoş olan Depp'in şişeleri fırlatırken parmağından yaralandığını açıkladı.

The Sun, 2018'de yayınlanan bir yazıda Depp'i "kadın döven" olarak tanımlamıştı. The Sun kendini savunmak için kanıt olarak Heard'ın Depp hakkında 2013-2016 yılları arasında yaşandığını öne sürdüğü 14 şiddet iddiasını gösteriyor.

Euronews'in haberine göre, Amerikalı oyuncu Heard, eski eşi Depp'i 2015 yılında Avusturalya'da film çekimleri sırasında üç günlüğüne ziyaret ettiğini ve bu 3 günün "rehin alınmış gibi" geçtiğini belirtti. Heard ayrıldığı eşinin o sırada uyuşturucu ve alkolün etkisi ile çıldırmış gibi olduğunu söyledi.

Depp ise iddiaları yalanladı. Aralarında geçen tartışma sırasında kontrolü kaybedenin Heard olduğunu, elinin ise bu yüzden yaralandığını savundu. Heard ise Avusturalya'daki ikinci gecede bir şişe kırdığını kabul etti. Bu olaydan sonra Depp'in kendisine şişeler fırlatmaya başladığını söyledi.