Amazon, 'yörüngede internet' projesiyle SpaceX'e rakip oldu

Amazon'un alçak yörüngeden internet projesi Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) gerekli onayı aldı. Bu gelişme ile Amazon, SpaceX ile küresel internet sağlayıcılığı alanında rakip oldu.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Amazon'un projesi Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) gerekli onayı aldı. Söz konusu onay sayesinde firma alçak dünya yörüngesine 3 bin 236 tane uydu gönderecek ve bunları kullanarak küresel bir internet servis sağlayıcısı haline gelecek.

Benzer bir proje için bir süredir alçak yörüngeye uydu fırlatan SpaceX'in alçak yörüngedeki uydu sayısını 420'ye yükseltmişti.

Şirket, Starlink uydularıyla yörüngeye 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.