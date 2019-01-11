Amazon yeni bir oyun yayın platformu üzerinde çalışıyor

Deniz Kılınç (DHA) – The Information, Amazon’un internet üzerinden bilgisayar oyunlarının izlenebileceği bir yayın platformu üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Söz konusu habere göre, en erken gelecek yıl yayınlamayı planladığı yayın platformuyla ilgili Amazon, şimdiden oyun yayıncılarıyla iletişime geçmeye başladı.

Şirketin kararı, oyun endüstrisinde çevrimiçi yayınların pahalı konsollara olan ihtiyacı kaldırmasıyla gelişen bu eğilimin önemini vurgularken, Amazon yeni platformuyla piyasada Microsoft ve Google’a rakip olacak.

Amazon’un bulut hizmeti Amazon Web Services, yüzde 32 pay ile piyasada lider olarak yer alıyor ve Amazon’u yüzde 17 ile Microsoft ve yüzde 8 ile Google izliyor.