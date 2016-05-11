Amazon, Video Direct ile Youtube'a rakip oluyor

İnternet alışveriş sitesi Amazon, Youtube'a rakip olması planlanan bir video hizmeti başlattığını duyurdu. Amazon Video Direct adı verilen site, kullanıcıların video yüklemesine ve yükledikleri videolardan telif ücreti almalarına izin veriyor. Videoları reklamsız izlemek isteyenler içinse satın alma ya da kiralama imkanı sunuluyor.

Amazon Video'nun Başkan Yardımcısı Jim Freeman yeni video platformunda, video yapımcılarının abonelik gerektiren bir hizmetle görüntülerini yayınlayabileceklerini açıkladı. "Artık video gösterimi için eskisinden daha fazla seçenek var" diyen Freeman, "İçerik üreticilerinin izleyicilere ulaşmasını daha da kolaylaştırdığımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Amazon Video Direct ilk olarak ABD, Almanya, Avusturya, Japonya ve İngiltere’de başlatılacak. Prime aboneleri ise yeni video hizmetinin reklamsız versiyonuna ulaşabilecek.

Amazon'un Video Direct'le rakip olduğu Youtube, ayda 10 ABD Doları'na reklamsız video hizmeti sunarken; Fullscreen de nisan ayında abonelik gerektiren bir video platformu oluşturdu.