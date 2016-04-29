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Ekonomi
Deutsche Welle

Amazon'un kârı beklentileri aştı

Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon yılın ilk çeyreğinde 513 milyon dolar net kâr elde etti. Amazon böylece analist beklentilerinin iki kat üzerinde kâr elde etmiş oldu.

29 Nisan 2016 17:29


Amazon'un satışları ilk çeyrekte 22,7 milyar dolardan 29,1 milyar dolara yükseldi. Satışlarda artış oranı yüzde 28'i buldu. Kâr ve satışta beklentilerin aşılması Amazon hisselerinin yüzde 13 değer kazanmasını sağladı.

Bulut bilişim hizmetleri AWS kazandırdı

Amazon'un bulut bilişim hizmetleri Amazon Web Services (AWS) ilk çeyrekte 604 milyon dolar net kârla öne çıkan birimlerden oldu. AWS'ten çok sayıda yeni internet şirketinin yanı sıra büyük şirketler de yararlanıyor. AWS'in net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış gösterdi.

Amazon sürekli yeni ürün geliştiriyor

Amazon Başkanı Jeff Bezos geçtiğimiz yıllarda yeni ürün ve iş sahası geliştirmeye ciddi kaynak ayırdı. Amazon tablet bilgisayar, e-kitap okuyucu ve akıllı hoparlör Echo'nun satışına ağırlık veriyor. Bezos satış rakamları hakkında bilgi vermemekle birlikte tablet bilgisayarların satışının bir önceki yıla kıyasla ikiye katlandığını belirtiyor.

Akıllı hoparlör Amazon Echo kapış kapış

Bezos, aşırı talep nedeniyle akıllı hoparlör siparişlerini yetiştirmekte ise zorlandıklarını belirtiyor. Amazon, sesli kontrol edilebilen kablosuz hoparlörü Echo'yu geçen yıl piyasaya çıkarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyanınAmazonAWSAmazon Web ServicesBaşkanı Jeff BezosEchoAmazon EchoDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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