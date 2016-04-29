Amazon'un kârı beklentileri aştı



Amazon'un satışları ilk çeyrekte 22,7 milyar dolardan 29,1 milyar dolara yükseldi. Satışlarda artış oranı yüzde 28'i buldu. Kâr ve satışta beklentilerin aşılması Amazon hisselerinin yüzde 13 değer kazanmasını sağladı.

Bulut bilişim hizmetleri AWS kazandırdı

Amazon'un bulut bilişim hizmetleri Amazon Web Services (AWS) ilk çeyrekte 604 milyon dolar net kârla öne çıkan birimlerden oldu. AWS'ten çok sayıda yeni internet şirketinin yanı sıra büyük şirketler de yararlanıyor. AWS'in net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış gösterdi.

Amazon sürekli yeni ürün geliştiriyor

Amazon Başkanı Jeff Bezos geçtiğimiz yıllarda yeni ürün ve iş sahası geliştirmeye ciddi kaynak ayırdı. Amazon tablet bilgisayar, e-kitap okuyucu ve akıllı hoparlör Echo'nun satışına ağırlık veriyor. Bezos satış rakamları hakkında bilgi vermemekle birlikte tablet bilgisayarların satışının bir önceki yıla kıyasla ikiye katlandığını belirtiyor.

Akıllı hoparlör Amazon Echo kapış kapış

Bezos, aşırı talep nedeniyle akıllı hoparlör siparişlerini yetiştirmekte ise zorlandıklarını belirtiyor. Amazon, sesli kontrol edilebilen kablosuz hoparlörü Echo'yu geçen yıl piyasaya çıkarmıştı.