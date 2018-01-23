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Bilim / Teknoloji

Amazon, sırada bekleme derdine son vermek için kasa ve kasiyersiz market açtı, önünde uzun kuyruklar oluştu

"Tüm vaadi sırada beklememek olan yerin önünde sıra var"

23 Ocak 2018 17:37

Amazon’un, ‘sırada bekleme derdine son vermek’ için açtığı kasa ve kasiyersiz süpermarketin önünde uzun kuyruklar oluştu. Whole Foods’u satın alarak gıda perakendeciliği sektörüne giren elektronik alışveriş devi, mağazadaki kamera ve raflardaki sensörlerin müşterileri takip ettiği ve tüm faturalandırmanın uygulama üzerinden yapıldığı ilk süpermarketi 'Amazon Go'yu, pazartesi günü Seattle’da açmıştı. 

Tavana monte edilen kameralarla alışveriş yapanların takip edildiği mağazada, müşteriler akıllı telefonlarındaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürünleri belirliyor ve listeye ekliyor. Ürün geri konduğunda ise müşterinin alışveriş sepetinden siliniyor. Alışverişini tamamlayanlar kasadaki fatura, fiş süreci es geçerek mağazadan ayrıldıktan sonra satın aldıkları ürünler kredi kartlarına faturalandırılıyor.

Bu yeni sistem, uygulamanın ilk kez hayata geçirildiği Seattle’daki vatandaşları oldukça heyecanlandırdı. Marketin açılmasından kısa bir süre sonra, sistemin nasıl işlediğini yerinde görmek isteyen birçok kişi mağaza önünde sıraya girdi. Marketin önünde oldukça uzun bir sıra oluşurken, kuyruk mağazanın bulunduğu sokağın köşesinden dolanarak diğer yöne doğru da uzandı. 

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