T24 LogoT24 Logo
Çevre

Amazon ormanlarını kirleten petrol şirketine 9.5 milyar dolar ceza

Ekvador Yüksek Mahkemesi, Amerikan Chevron petrol şirketini Amazon ormanlarına zehirli atık boşalttığı gerekçesiyle 9 milyar 500 milyon dolar cezaya mahkum etti

14 Kasım 2013 12:20

Ekvador Yüksek Mahkemesi Amerikan Chevron petrol şirketini 9 milyar 500 milyon dolar cezaya mahkum etti. Cezanın nedeni Chevron'un satın aldığı Texaco petrol şirketinin 1970'den 1990'a kadar zehirli atıklarını Amazon ormanlarına boşaltmak.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Ekvador’un en yüksek mahkemesi, Amazon Bölgesi’ndeki çevre kirliliğinden ötürü Amerikan petrol şirketi Chevron’a verilen cezayı onadı. Mahkeme verdiği hükümde Chevron'un ödemesi gereken para cezasını yarıya düşürerek, zarar bedelinin 9 milyar 500 milyon dolar olduğuna hükmetti. Chevron şirketinin bir sözcüsü hükmün “gayrimeşru ve uygulanamaz” olduğunu ifade etti.

Davanın görüldüğü yerel mahkeme 2011 yılının şubat ayında verdiği kararda aynı miktarda para cezasına hükmetmişti. Ancak 1972 ile 1990 yılları arasında yapılan çevre kirliliği ile ilgili olarak Chevron'un kamuoyu önünde özür dilemeyi reddetmesi üzerine miktar iki katına çıkartılmıştı. Yüksek mahkeme bunu kaldırarak kararın ilk haline dönülmesine hükmetti ve Chevron'un suçlu olduğunu onadı.

Davanın geçmişi 1993 yılına uzanıyor. Yargılama süreci eski Amerikan şirketi Texaco hakkında New York'ta başlamıştı. Ancak 1992 yılında Ekvador'dan çekilmiş olan Texaco petrol şirketi 2001 yılında Chevron tarafından satın alınmıştı. Büyük çoğunluğu yerlilerden oluşan yaklaşık 30 bin kişilik davacı topluluğu bunun üzerine Ekvador yargısına başvuruda bulunmuştu. Bölge sakinleri Texaco'yu 70'li ve 80'li yılarda zehirli atık sularını Lago Agrio çevresindeki Amazon yağmur ormanlarına boşaltmakla suçluyor.

 

ETİKETLER

amazonekvadorchevronpetrolzehirli atıkormantexaco

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24