Amazon ormanlarını kirleten petrol şirketine 9.5 milyar dolar ceza

Ekvador Yüksek Mahkemesi Amerikan Chevron petrol şirketini 9 milyar 500 milyon dolar cezaya mahkum etti. Cezanın nedeni Chevron'un satın aldığı Texaco petrol şirketinin 1970'den 1990'a kadar zehirli atıklarını Amazon ormanlarına boşaltmak.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Ekvador’un en yüksek mahkemesi, Amazon Bölgesi’ndeki çevre kirliliğinden ötürü Amerikan petrol şirketi Chevron’a verilen cezayı onadı. Mahkeme verdiği hükümde Chevron'un ödemesi gereken para cezasını yarıya düşürerek, zarar bedelinin 9 milyar 500 milyon dolar olduğuna hükmetti. Chevron şirketinin bir sözcüsü hükmün “gayrimeşru ve uygulanamaz” olduğunu ifade etti.

Davanın görüldüğü yerel mahkeme 2011 yılının şubat ayında verdiği kararda aynı miktarda para cezasına hükmetmişti. Ancak 1972 ile 1990 yılları arasında yapılan çevre kirliliği ile ilgili olarak Chevron'un kamuoyu önünde özür dilemeyi reddetmesi üzerine miktar iki katına çıkartılmıştı. Yüksek mahkeme bunu kaldırarak kararın ilk haline dönülmesine hükmetti ve Chevron'un suçlu olduğunu onadı.

Davanın geçmişi 1993 yılına uzanıyor. Yargılama süreci eski Amerikan şirketi Texaco hakkında New York'ta başlamıştı. Ancak 1992 yılında Ekvador'dan çekilmiş olan Texaco petrol şirketi 2001 yılında Chevron tarafından satın alınmıştı. Büyük çoğunluğu yerlilerden oluşan yaklaşık 30 bin kişilik davacı topluluğu bunun üzerine Ekvador yargısına başvuruda bulunmuştu. Bölge sakinleri Texaco'yu 70'li ve 80'li yılarda zehirli atık sularını Lago Agrio çevresindeki Amazon yağmur ormanlarına boşaltmakla suçluyor.