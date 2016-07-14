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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

'Amazon ormanlarındaki ağaçları kataloglamak için üç asır gerek'

Kapsamlı bir bilimsel araştırma Amazon ormanlarındaki ağaç çeşitliliğini kataloglamak için üç asrın gerekeceği sonucuna vardı.

14 Temmuz 2016 19:47

Kapsamlı bir bilimsel araştırma Amazon ormanlarındaki ağaç çeşitliliğini kataloglamak için üç asrın gerekeceği sonucuna vardı.

Sonuçları Scientific Reports adlı dergide yayınlanan araştırmada müzelerden toplanan son 300 yıla ait 500 bin kadar ağaç türü de incelendi.

Uzmanlara göre şimdiye kadar 12 bin ağaç türü keşfedildi.

Bu rakamlara göre, hala tespit edilmesi ve sınıflandırılması gereken 4 bin nadir türün olduğu tahmin ediliyor.

Bilimadamları ağaçların sınıflandırılmasının dünyanın biolojik çeşitlilik anlamında en zengin yeri olan Amazon havzasını korumak isteyen gruplar için faydalı olacağını söylüyor.

Araştırmayı yapan bilim adamlarından Hollanda'daki Leiden kentindeki Naturalis Biodiversity Centre'dan Dr Hans ter Steege, "Bu liste bilim insanlarına Amazon havzasında hangi ağaçların olduğu konusunda daha ayrıntılı bir bilgi vererek korumacılık çalışmalarına katkı sunacak" dedi.

Araştırma, dünyadaki müze koleksiyonlarının dijitalize edilmesi sayesinde mümkün oldu. Kapsamlı bir bilimsel araştırma Amazon ormanlarındaki ağaç çeşitliliğini kataloglamak için üç asrın gerekeceği sonucuna vardı.

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KapsamlıAmazonScientific ReportsHollanda LeidenNaturalis Biodiversity Centre Dr HansSteege

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