Amazon Ormanları'nda yangınlar başladı; uzmanlar geçen yıl yaşanan felaketin tekrarlamasından korkuyor

Brezilya'nın Amazon Ormanları'nda kuraklık döneminde başlayan yangınlar yalnızca Haziran ayında geçen yılın şiddetli yangınlarından daha fazla oldu. Sivil toplum örgütleri, Amazon Ormanları'nda geçen yaz yaşanan felaketin bir benzerinden endişe duyuyor.

France 24'te yer alan habere göre, Haziran ayında yalnızca Amazon Ormanları'nda 2 bin 250 yangın çıktı. Bu sayı aynı geçen yıl aynı dönem 1900'dü. Sivil toplum kuruluşları, geçen yıl Amazonlar'da aylarca süren ve söndürülemeyen yangınların bu yaz da yaşanmasından endişe duyuyor.

Amazon Ormanları'nda yangınların bazıları kurak sezonla birlikte kendiliğinden çıkarken bazıları da çiftçilerin alan açmak için yakmasıyla çıkıyor.